Las obras que se perdieron entre los anuncios y los discursos del último año

El segundo mandato de Luis Abinader encuentra al Gobierno en un momento difícil. A la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y al descontento social por problemas locales se suma una lista de promesas hechas desde el año pasado que se perdieron entre anuncios y discursos.

En el 2025, obras e iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo permanecieron sin avances concretos, fueron reprogramadas o continúan a la espera de su ejecución, pese a las expectativas generadas.

En su discurso de rendición de cuentas del 2025, Abinader dijo: "Otro proyecto que ya está en su fase final de construcción es el aeropuerto doméstico de San Juan de la Maguana, con una inversión superior a los 650 millones de pesos, que se tiene previsto inaugurar en el último trimestre del presente año". Sin embargo, en junio del 2026, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, informó que la terminal "está en la fase final de construcción y será inaugurada en los próximos meses".

En el 2025 también se anunciaron proyectos de agua y saneamiento que debieron entregarse. Entre ellos figuran los alcantarillados de Mao, Tenares y Licey al Medio, que, si bien se informa que registran avances, fueron prometidos para el año pasado y algunos se remontan al 2023.

La implementación del Sistema Nacional de Alertas es otro proyecto que quedó en palabras. En mayo del año pasado se anunció su puesta en marcha, concebida para mejorar la respuesta ante catástrofes naturales mediante el envío de mensajes masivos a los celulares.

En septiembre del 2025, se realizó la primera prueba técnica y luego se informó que se implementaría durante la actual temporada ciclónica. Aún no se sabe cuándo estará disponible.

Otro anuncio que no se materializó fue la llegada de cruceros a Barahona. Abinader informó en junio del 2025 que la provincia comenzaría a recibirlos este 2026, pero no ha sido así.

Aunque no se explicaron las razones del retraso, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, dijo recientemente que el primer crucero turístico arribará al puerto local en el 2027, una vez concluida la terminal.

Deudas arrastradas

Aunque Los Alcarrizos ha recibido atención especial de esta gestión, con la inauguración de un teleférico y la extensión del Metro, la circunvalación iniciada en el 2021 no ha tenido el mismo avance. A cinco años del primer picazo, el Gobierno marcha con lentitud en una vía cuya entrega ha sido anunciada en varias ocasiones.

Otra obra en curso es el monorriel de Santiago, iniciado oficialmente en marzo del 2022. La primera meta era a finales del 2024, luego se creía que estaría listo para el primer trimestre del 2025. Durante un recorrido de supervisión encabezado por Abinader se anunció que entraría en funcionamiento para diciembre de este año.

En camino y varias entregas Sobre la ejecución de los fondos provenientes de la renegociación del contrato de gestión y administración de aeropuertos con Aerodom, existen iniciativas priorizadas para esta partida que están lejos de su terminación, como el puente levadizo que sustituiría al flotante —nuevamente en proceso de licitación— y el puente paralelo Jacinto Peynado. A pesar de los desafíos de este período, en el último año se materializaron proyectos, algunos fuera de plazo: sedes de la UASD en el interior, la entrada al SENI de 414 megavatios mediante Energía 2000, los acueductos de Navarrete y Monción, la ampliación del acueducto de Villa Altagracia y la planta de ensamblaje de vehículos de las Fuerzas Armadas en San Cristóbal, entre otros.