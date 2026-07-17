El Gobierno dominicano entregó este viernes cinco drones, denominados "aeronaves no tripuladas de despegue y aterrizaje vertical" (VTOL), una unidad móvil de sistema no tripulado instalado sobre un vehículo todo terreno, 179 nuevos vehículos y diez vehículos tácticos Centauro.

Los equipos entregados fueron desarrollados por la Industria Militar Dominicana, también se entregó el remozamiento y equipamiento completo de siete infraestructuras en la Base Aérea de San Isidro.

Esto forma parte del proceso de transformación y modernización que impulsa el Estado dominicano para fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de respuesta de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

El evento estuvo encabezado por el presidente constitucional de la República, Luis Abinader y contó además con la participación del Ministro de Defensa teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y otras autoridades militares.

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Durante el acto el Ministro de Defensa afirmó que la visión estratégica del presidente Abinader ha permitido consolidar un proceso de modernización que hoy se traduce en mejores instalaciones, mayor capacidad logística, nuevos equipos, mejor entrenamiento, tecnología más avanzada y una Industria Militar Dominicana que continúa creciendo como un símbolo de innovación y orgullo nacional

¿Qué novedades incluye el remozamiento?

Las áreas remozadas de la Base Aérea de San Isidro incluyen cuarteles de soldados y habitaciones de oficiales de diferentes unidades, el dispensario médico, áreas de transportación, la sala disciplinaria, cafetería, salón de belleza para las damas, el pabellón para alistados del Cuartel General de Ingeniería y las instalaciones del Escuadrón de Defensa Aérea.

Se llevaron a cabo remozamientos de sus pisos, techos interiores, impermeabilizantes, ventanas, baños totalmente nuevos, oficinas, instalación de aires acondicionados en todas las áreas, nuevas camas, armarios, entre otros.

Innovación tecnológica

En el ámbito tecnológico, las Fuerzas Armadas incorporaron cinco drones (VTOL), plataformas de última generación que ampliarán las capacidades de vigilancia, reconocimiento y monitoreo del espacio aéreo nacional gracias a su mayor autonomía y tiempo de permanencia en vuelo.

Asimismo, fue presentada una nueva unidad móvil de sistema no tripulado instalada sobre un vehículo todo terreno, diseñada para operar en zonas remotas o de difícil acceso y brindar apoyo durante operaciones de seguridad y respuesta ante emergencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/whatsapp-image-2026-07-17-at-121520-pm-c36b1112.jpeg Nuevos vehículos militares entregados por las autoridades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La modernización también comprende el fortalecimiento de la movilidad militar mediante la incorporación de 179 nuevos vehículos, distribuidos en 76 camionetas para patrullaje, 25 camiones, siete minibuses, cuatro minivans y 67 motocicletas, destinados a incrementar la capacidad logística y operacional de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas.

Con esta entrega, la institución alcanza un total de 1,206 vehículos recibidos desde agosto de 2020, como parte del proceso de renovación y fortalecimiento de su parque vehicular.

Maquinaria ensamblada por dominicanos

Durante el acto fue presentado el FURIA VBD-2, el más reciente vehículo blindado ensamblado por la Industria Militar Dominicana, equipado con protección balística, torreta de 360 grados y avanzadas capacidades operacionales. Esta primera unidad forma parte de un programa de producción de dieciocho vehículos destinados a fortalecer las brigadas desplegadas en la segunda línea de defensa de la frontera terrestre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/whatsapp-image-2026-07-17-at-121530-pm-1560a2c6.jpeg El FURIA VBD-2, uno de los nuevos vehículos incorporados a las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Señor presidente, las instalaciones que hoy reinauguramos, los vehículos que hoy recibimos, los modelos Centauro y el Furia VBD-2 que presentamos no constituyen un punto de llegada, representan un nuevo punto de partida, son parte de un proceso continuo de transformación que seguirá orientado a fortalecer las capacidades operacionales de nuestras Fuerzas Armadas y a garantizar que cada soldado disponga de los medios necesarios para cumplir con éxito la misión que la constitución y las leyes le encomiendan, indicó Fernández Onofre.

Fernández Onofre resaltó además el trabajo desarrollado por la Industria Militar Dominicana, cuyos proyectos representan una muestra del talento, la capacidad técnica y el compromiso de los hombres y mujeres que impulsan el desarrollo de soluciones nacionales para fortalecer la defensa y la seguridad del país, contribuyendo al fortalecimiento de la autosuficiencia tecnológica de las Fuerzas Armadas.