Acto de inauguración del túnel de la Avenida Luperón (Plaza de la Bandera), encabezado la noche de este domingo por el presidente de la República, Luis Abinader.

El mandatario está acompañado de los más altos funcionarios de la República, sí como de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje.

Con la llegada del presidente Luis Abinader, se entona el Himno Nacional y se comenzó la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, obra que agilizará el tránsito en esta zona de la capital así como la entrada y salida al municipio de Santo Domingo Oeste.

La vía, que proyecta mover unos 2,500 vehículos por hora, es la fase correspondiente a la obra del paso a desnivel en la avenida Isabel Aguiar.

Al acto se ha dado cita servidores del Gobierno, como el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, jueces, legisladores, alcaldes y miembros de la comisión de Aeropuertos Siglo XXI (Aerodom).