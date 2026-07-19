El post de Abinader luego de haber inaugurado el túnel Plaza de la Bandera

El presidente Luis Abinader saluda a conductores de vehículos que transitan por el túnel Plaza de la Bandera, luego de haber inaugurado la obra. Le acompaña el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader aseguró la noche de este domingo que la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera, en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional, es una muestra de que la buena administración de los recursos públicos se traduce en obras de impacto para la población.

El mandatario hizo la afirmación en una publicación en su cuenta de X, donde compartió cuatro fotografías de la infraestructura inaugurada durante la jornada.

Abinader atribuyó la ejecución de la obra a los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), acuerdo que, según el Gobierno, permitió disponer de fondos para financiar proyectos de infraestructura y otras iniciativas de desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/luis-tunel-2-b5b15861.jpg De izquierda a derecha, la primera dama, Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (FUENTE EXTERNA)

El túnel

El túnel forma parte del programa de soluciones viales impulsado por el Gobierno para mejorar el flujo del tránsito en el Gran Santo Domingo. La infraestructura busca agilizar la circulación en uno de los cruces de mayor congestión del Distrito Nacional, facilitando el desplazamiento de miles de conductores que utilizan diariamente las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón.

La buena administración de los recursos públicos se traduce en resultados. La renegociación del contrato con Aerodom hoy se convierte en una obra que mejora la movilidad, fortalece la conectividad y beneficia a miles de ciudadanos. #TúnelPlazaDeLaBanderapic.twitter.com/c0wyVJSxo1 — Luis Abinader (@luisabinader) July 20, 2026