Abinader somete presupuesto complementario por más de RD$40,000 millones para el 2026

La iniciativa será evaluada por los legisladores en el Congreso Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley de reformulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al 2026, en el que propone un presupuesto complementario que incrementa las apropiaciones de gastos en 40,978,300,000 pesos.

La iniciativa fue remitida por el presidente Luis Abinader al presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, a través de una carta en la que solicita al Congreso conocer y aprobar la modificación de la ley del presupuesto de este año.

En la comunicación, Abinader explica que el proyecto introduce modificaciones al presupuesto del 2026 "en atención a la evolución de las condiciones macroeconómicas observadas durante el primer semestre del año, la dinámica de las finanzas públicas y la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para responder a las prioridades nacionales".

Abinader señala que, durante el primer semestre del 2026, la economía dominicana "ha mostrado un desempeño resiliente" a pesar del contexto internacional cargado de tensiones y guerras.

En ese sentido, sostiene que resulta necesario "adecuar las previsiones presupuestarias "originalmente aprobadas para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Ingresos y gastos

La carta indica que la reformulación actualiza las estimaciones de ingresos del Gobierno Central, las cuales ascienden 1,383,236,453,546 pesos.

Asimismo, el proyecto propone incrementar las apropiaciones presupuestarias de gastos en 40,978,300,000 pesos, unos recursos que, según el documento, estarán orientados principalmente al fortalecimiento de la inversión pública, al financiamiento de "prioridades institucionales" y al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

La propuesta también autoriza traspasos presupuestarios entre capítulos y fuentes de financiamiento para optimizar la ejecución del presupuesto sin alterar el equilibrio general de las finanzas públicas.

De igual forma, contempla utilizar el balance neto de disponibilidad correspondiente al período fiscal 2025, por un monto de 21,147,490,000 pesos, destinado a atender situaciones de emergencia o calamidad pública.

Préstamos

Además, actualiza las autorizaciones para los préstamos incorporando nuevos aspectos para financiar proyectos estratégicos de inversión en infraestructura hidráulica, transporte masivo, saneamiento, energía, seguridad hídrica, desarrollo agroforestal, modernización del sistema penitenciario e infraestructura eléctrica.

En la carta, el presidente afirma que las modificaciones propuestas preservan la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El proyecto de ley, sometido en el Senado, sería enviado hoy al estudio de comisiones durante una sesión extraordinaria convocada para este lunes.