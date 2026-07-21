La FAO declara a República Dominicana en nivel de "Hambre Cero"

El presidente Luis Abinader en una conferencia en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE / ESTALIN ROSA )

La República Dominicana salió del mapa de subalimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tras reducir la prevalencia de personas con subalimentación a menos del 2.5 % de la población, el umbral mínimo utilizado por ese organismo para medir el hambre crónica a nivel mundial.

El indivador de Prevalencia de la Subalimentación es el mecanismo oficial de la FAO para medir el hambre. Cuando esta cifra está por debajo del 2.5 %, se considera que el país ha alcanzado un nivel estadístico de "Hambre Cero".

El logro está consignado en el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026), que atribuye este avance a la reducción sostenida de la subalimentación en el país.

La noticia fue confirmada en una conferencia en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader destacó que este es el punto de inicio para continuar profundizando los esfuerzos gubernamentales para seguir disminuyendo la pobreza.

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Con este resultado, el país alcanzó la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), orientado a erradicar el hambre.

Durante el anuncio, las autoridades destacaron que el reconocimiento es el resultado de políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, impulsar la producción agropecuaria, ampliar el financiamiento al sector agrícola y reforzar los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable.

Reconocimiento de la FAO

Como parte del reconocimiento, el director general de la FAO, Qu Dongyu, invitó al presidente Luis Abinader a participar como orador principal en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se celebrará el próximo 12 de octubre en la sede del organismo, en Roma.

Además, el funcionario realizará una visita oficial al país a partir del 23 de octubre para desarrollar una agenda de trabajo con las autoridades dominicanas.

Impacto en la producción agropecuaria

Las autoridades también resaltaron que la reducción de la subalimentación ha estado acompañada por un aumento de la producción agropecuaria, una disminución de la pobreza y el fortalecimiento de programas como la alimentación escolar, Aliméntate, los Comedores Económicos y los mercados de productores.

No obstante, enfatizaron que el desafío será consolidar estos avances para garantizar que toda la población tenga acceso permanente a una alimentación suficiente y nutritiva.