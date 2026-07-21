Abinader recibe a 30 jóvenes dominicanos destacados en el extranjero en el Palacio Nacional

El presidente Abinader junto a jovenes destacados de la cuarta edición del programa ODEX (Orgullo Dominicano en el Exterior). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional a 30 estudiantes de origen dominicano residentes en el extranjero que se han destacado por sus logros académicos, como parte de las actividades de la cuarta edición del programa ODEX (Orgullo Dominicano en el Exterior).

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa busca fortalecer el vínculo de estos adolescentes y jóvenes con la República Dominicana mediante un recorrido cultural e institucional por distintos puntos del país.

Durante un encuentro de aproximadamente una hora, Abinader conversó con los estudiantes sobre el progreso y desarrollo del país en áreas como educación, salud, reducción de la pobreza y transporte.

El mandatario también respondió preguntas de los participantes y compartió aspectos de sus inicios en la política, así como sus objetivos para continuar impulsando el bienestar de la población.

"Aquí siempre habrá un país que los va a estar esperando con sus puertas abiertas", expresó el jefe de Estado al dirigirse a los jóvenes, a quienes animó a mantener sus vínculos con la nación.

Recorrido cultural e institucional

El programa contempla visitas a museos y lugares de interés de la Ciudad Colonial, además del Congreso Nacional y otras instituciones gubernamentales, con el propósito de acercar a los participantes a la historia, la cultura y el funcionamiento del Estado dominicano.

En la reunión también participó la directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), entidad responsable de desarrollar el programa.

Los estudiantes, acompañados por sus padres y tutores, residen en diversos estados de Estados Unidos, así como en Puerto Rico, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Chile y Panamá.

La edición 2026 de ODEX se desarrolla del 20 al 25 de julio y reúne a jóvenes de ascendencia dominicana que sobresalen por su desempeño académico, con el objetivo de fortalecer su identidad y mantener su conexión con el país de origen de sus familias.