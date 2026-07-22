Abinader reconoce aporte de la Dasac en Hambre Cero en RD

Entrega de raciones cocidas de alimentos de parte de Dasac. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader atribuyó este miércoles parte del reconocimiento otorgado a la República Dominicana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por alcanzar la meta Hambre Cero, al fortalecimiento de los programas de asistencia alimentaria ejecutados por el Gobierno.

El mandatario destacó el trabajo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), al señalar que la institución ha contribuido a ampliar la cobertura de la asistencia alimentaria en todo el país.

Abinader recordó que la FAO reconoció esta semana a la República Dominicana por reducir la subalimentación por debajo del 2.5 %, uno de los indicadores utilizados para medir el cumplimiento de la meta Hambre Cero.

Como parte de las acciones implementadas, indicó que los comedores comunitarios pasaron de distribuir unas 18,000 raciones cocidas diarias en 2020 a unas 183,000 en la actualidad, dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos.

Dasac: "Es una conquista de todos"

Por su parte, el director de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, afirmó que el reconocimiento internacional es resultado de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria.

"Salir del Mapa Mundial del Hambre es una conquista de todo el país, pero también es el resultado de cada una de las políticas públicas que ha dispuesto el Gobierno para llevar apoyo directo a las familias dominicanas, sin importar el lugar, credo ni banderías políticas", expresó a través de una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-45957-pm-77ef788d.jpeg Raciones de alimentos. (FUENTE EXTERNA)

Féliz Arbona informó que entre 2020 y 2025 la institución distribuyó más de 218 millones de raciones cocidas y más de 122 millones de kits de alimentos crudos en todo el territorio nacional.

El funcionario sostuvo que el reconocimiento de la FAO representa un compromiso para continuar fortaleciendo los programas de asistencia alimentaria y garantizar que la seguridad alimentaria siga siendo una prioridad nacional.