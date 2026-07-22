Abinader se reunirá con productores y dirigentes para hablar sobre veda del mango en EE. UU.

Mangos en venta en una esquina del municipio Baní, provincia Peravia. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader se reunirá este jueves con productores, autoridades y dirigentes para hablar sobre la veda que impuso Estados Unidos a la importación de mangos desde la República Dominicana.

Así lo informó el senador Julito Fulcar, representante de la provincia Peravia, quien adelantó que el mandatario se reunirá con él, con representantes de la Asociación Banileja de Productores de Mango y con el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

En ese sentido, el senador planteó la creación de una comisión especial integrada por instituciones públicas, productores y exportadores para ejecutar un plan de acción que permita a la República Dominicana corregir las observaciones formuladas por las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos y recuperar las exportaciones de mango hacia ese mercado para la próxima temporada.

La propuesta surge luego de que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (USDA-APHIS) suspendiera las operaciones del programa de preinspección de mango dominicano tras detectar incumplimientos en los controles de supervisión durante una auditoría técnica realizada este año.

Entre las observaciones figuran deficiencias en el monitoreo y control de la mosca de la fruta y en la implementación de los protocolos fitosanitarios exigidos para exportar al mercado estadounidense.

Impacto de la medida

Al referirse al impacto de la medida, Fulcar destacó que Peravia cuenta con alrededor de 830 productores de mango, que cultivan 80,000 tareas, y recordó que el año pasado las exportaciones alcanzaron 10 millones de cajas, equivalentes a 54,000,000 de dólares.

Explicó que la República Dominicana exporta mango hacia Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, y que aproximadamente el 25 % de las exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense.

El legislador señaló que las auditorías realizadas anualmente por el Departamento de Sanidad Vegetal de Estados Unidos identificaron "no conformidades" que derivaron en la paralización por tiempo indefinido de las importaciones desde el país.

Fulcar informó que el Ministerio de Agricultura ya sostuvo una primera reunión con productores y exportadores para abordar la situación, al recordar que en la cadena productiva participan tanto el Estado, a través del Departamento de Sanidad Vegetal, como los productores y las empresas exportadoras.

Propuestas

Entre las propuestas presentadas, planteó elaborar un plan de acción con los productores para fortalecer las buenas prácticas agrícolas y garantizar la limpieza oportuna de las fincas, una de las condiciones exigidas por Estados Unidos.

Asimismo, propuso coordinar con empresas procesadoras nacionales para que adquieran parte del mango que no podrá exportarse, a fin de reducir las pérdidas económicas de los productores.

El senador explicó que, al momento de la suspensión, quedaba pendiente entre el 12 % y el 15 % de la cosecha de mango Mingolo, la variedad de cáscara roja destinada al mercado estadounidense, cuyo valor ronda entre 1.5 y 1.6 millones de dólares, equivalentes a unos 90 millones de pesos.

Como parte de la estrategia, Fulcar planteó crear una comisión mixta integrada por los ministerios de Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes y Relaciones Exteriores, junto con la Asociación Banileja de Productores de Mango (Abapromango), exportadores, representantes del sector turístico y autoridades locales.