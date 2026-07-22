Abinader crea órgano de veeduría para reforzar la transparencia en la gestión de residuos sólidos

El presidente Luis Abinader creó, mediante el Decreto núm. 498-26, la Comisión de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el seguimiento a la gestión y la participación de la sociedad en la ejecución de las acciones contempladas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

La nueva comisión tendrá carácter consultivo y honorífico, sin sustituir las competencias del Consejo del Fideicomiso ni de los demás órganos de control del Estado.

Estará coordinada por Alliet Ortega e integrada además por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos, todos seleccionados bajo criterios de independencia, solvencia moral y ausencia de conflictos de interés.

Funciones principales

La resolución establece además que los integrantes de la comisión deberán suscribir un compromiso ético antes de asumir sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y el deber de confidencialidad. Asimismo, dispone que la medida sea remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Fideicomiso DO Sostenible y a Fiduciaria Reservas para su conocimiento y ejecución.

Entre sus principales funciones figuran dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los programas financiados por DO Sostenible, verificar que los recursos sean destinados exclusivamente a los fines establecidos por la Ley 225-20, solicitar información para el cumplimiento de sus labores, recibir observaciones y recomendaciones de ciudadanos y actores vinculados al sector, así como emitir informes periódicos y un informe anual de veeduría que será publicado en la página web del fideicomiso.

También podrá formular recomendaciones para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la mejora continua de la gestión.

El mismo destaca que la gestión eficiente y transparente de los recursos administrados por DO Sostenible contribuye a proteger el medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo de un sistema de manejo de residuos ambientalmente sostenible.