"Defendemos la democracia": Abinader responde tras enfrentamiento del país con Nicaragua

Luis Abinader, presidente de la República, dijo que el país respeta el derecho de los pueblos de América a elegir libremente a sus gobernantes. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó la noche de este viernes que la nación dominicana mantendrá firme "su defensa de la democracia y el derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes".

Su planteamiento se da horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) llamara a consulta la embajadora dominicana en Nicaragua Acsamary Guzmán Nina, tras el enfrentamiento político entre las dos naciones.

Abinader fijó su posición contestando al post que colocó la Cancillería en el que anunciaba la medida dominicana con relación a la diplomática de servicio en Nicaragua.

RD llama a consulta a su embajadora

La diplomática fue convocada luego de que el Gobierno de Daniel Ortega, llamara "vasallas" a las autoridades dominicanas en respuesta a la censura expresada por el gobierno quisqueyano a su disposición de que en Nicaragua no se celebren más elecciones, lo que convierte su gestión en una dictadura.

Al hacer el planteamiento, la República Dominicana expuso que esos actos debilitaban la democracia, por lo que no lo apoyaba y lo censuraba.

En su comunicado de hoy, la Cancillería expresó que la República Dominicana reafirmaba su convicción de que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y a sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, conforme establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana".

Acsamary Guzmán Nina fue nombrada embajadora en Nicaragua en junio de 2023 a través del decreto 315-23, aprobado por el Congreso Nacional e 30 octubre de ese mismo año, ordenando otorgarle todas las inmunidades y prerrogativas correspondientes a su rango.

República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes. https://t.co/rN5g5o7TZh — Luis Abinader (@luisabinader) July 24, 2026