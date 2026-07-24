Abinader entregará títulos, un hospital y un centro deportivo en víspera del Día de los Padres

El presidente Luis Abinader en el sector Wilmore, municipio Santa Bárbara de Samaná el 13 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado una agenda de trabajo en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte que incluirá la entrega de 1,000 títulos de propiedad a familias de Los Frailes y un encuentro-almuerzo con 1,500 padres de familia con motivo del Día de los Padres.

El mandatario iniciará su agenda a las 11:00 de la mañana con un encuentro-almuerzo por el Día de los Padres, organizado por la Dirección de Asistencia Social de la Presidencia (Dasac), en el Ministerio de Defensa (MIDE).

La actividad reunirá a unos 1,500 padres de distintos sectores, quienes serán homenajeados en el marco de la celebración dedicada a destacar su compromiso, esfuerzo y contribución al bienestar de sus hogares y de la sociedad dominicana.

Inauguración del CIDE

Posteriormente, el mandatario encabezará la inauguración del CIDE del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez.

La obra, impulsada por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), que busca fomentar la práctica deportiva y el desarrollo integral de niños y jóvenes mediante espacios adecuados para la formación, el entrenamiento y la recreación.

Más adelante, el jefe de Estado se trasladará al sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de 1,000 títulos de propiedad a igual número de familias, como parte del programa de titulación definitiva que ejecuta el Gobierno a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

Inauguración del Hospital

La jornada del presidente Abinader concluirá en la comunidad de Hacienda Estrella, en Santo Domingo Norte, con la inauguración del Hospital Hacienda Estrella, una obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para ampliar y fortalecer la red pública de salud en esa demarcación.

El nuevo centro ofrecerá servicios médicos a los residentes de Hacienda Estrella y comunidades cercanas, con el propósito de mejorar el acceso a una atención oportuna y de calidad, descongestionar otros hospitales de la zona y continuar elevando la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional

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