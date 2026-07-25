El presidente Luis Abinader exhortó este sábado a los padres dominicanos a seguir protegiendo a sus familias, al destacar que su respaldo no solo debe incluir el apoyo material, sino también emocional.

"Quiero agradecerles y decirles que continúen protegiendo a sus familias, a sus hijos y a sus hijas. Muchos quizá no reciban un gracias de manera expresa en este día, pero sus hijos siempre los llevan en el corazón y los tienen presentes", expresó el mandatario al encabezar el acto "Padres que Protegen", organizado por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

La actividad, celebrada en el salón Independencia del Ministerio de Defensa, reunió a padres de distintos sectores laborales, quienes fueron reconocidos por sus aportes a la nación y al desarrollo de sus familias. Entre los homenajeados se encontraban socorristas, militares, bomberos y motoconchistas.

Durante su intervención, Abinader también destacó la importancia de valorar el rol paterno, al señalar que el Día del Padre, que se celebra este domingo 26 de julio, no ha recibido históricamente la misma atención que el Día de las Madres.

"Cómo Gobierno tenemos la obligación de promover nuestras mejores tradiciones", enfatizó el jefe de Estado.

Asimismo, invitó a la población a aprovechar la celebración para comunicarse con sus padres y agradecerles por todo lo que han hecho por sus familias.

Entrega de reconocimientos

Durante la actividad, el presidente entregó los primeros certificados de inclusión al Programa Familia Dasac a 10 padres, quienes, junto con otros beneficiarios, recibirán mensualmente raciones alimenticias crudas con productos de la canasta básica familiar.

Asimismo, compartió un almuerzo con 1,500 jefes de familia, en compañía de otras autoridades, entre ellas el titular de la Dasac, Edgar Augusto Féliz, y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

Los asistentes también participaron en rifas de electrodomésticos, artículos para el hogar y otros obsequios.

En el acto también estuvieron presentes los alcaldes del Distrito Nacional y del municipio de Santo Domingo Oeste, Carolina Mejía y Francisco Peña, respectivamente.

Rol en la sociedad Al hablar en nombre de los presentes, Robinson Herrera Rodríguez, recordó que los padres desempeñan un papel fundamental en la formación de sus hijos y en el desarrollo de la comunidad. En ese sentido, destacó la importancia de renovar el compromiso de seguir siendo ejemplo de responsabilidad, amor, respeto y trabajo para las familias. Entre los homenajeados también se encontraban policías, enfermeros, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción y personal de aseo urbano.Asimismo, fueron reconocidos adultos mayores, personas con discapacidad, choferes, brigadistas eléctricos, muelleros, mercaderes, cocineros, artesanos y parceleros.