Abinader inaugura obras de salud, deporte y entrega 1,000 títulos de propiedad este sábado

Luis Abinader hablando en la entrega de 1,000 títulos de propiedad en Los Frailes, Santo Domingo Este, este 25 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader desarrolló este sábado una amplia agenda de trabajo en Santo Domingo Este, donde inauguró un Centro de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE), encabezó la entrega de 1,000 certificados de títulos de propiedad a familias del sector Los Frailes y entregó el remozado Hospital Municipal Hacienda Estrella.

La jornada estuvo centrada en iniciativas orientadas a fortalecer la salud pública, el deporte escolar y la seguridad jurídica de cientos de familias, mediante inversiones en infraestructura y programas de impacto social.

La primera actividad fue la inauguración del Centro de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE) en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, una obra ejecutada por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) con una inversión de 38 millones de pesos.

El nuevo complejo deportivo dispone de un campo de fútbol, la primera pista de atletismo de 60 metros construida dentro de un centro educativo público del país, un estadio de béisbol remozado y un polideportivo renovado.

Durante el acto, el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, afirmó que estos centros constituyen la base para identificar y desarrollar nuevos talentos deportivos desde las escuelas.

"Los centros de iniciación deportiva escolar, presidente, es donde nace todo. Es un laboratorio del deporte", expresó. Asimismo señaló: "el talento deportivo no nace únicamente en los grandes escenarios, nace en las escuelas, en los barrios, en las comunidades".

El funcionario informó que más de 40 atletas surgidos de los Juegos Deportivos Escolares organizados durante la actual gestión fueron preseleccionados para integrar la delegación dominicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales seis ya forman parte de equipos nacionales y dos tienen proyección de conquistar medallas.

1,000 títulos de propiedad en Los Frailes

Más tarde, en el Centro Educativo Fe y Alegría, en Los Frailes, el mandatario entregó 1,000 certificados de títulos de propiedad que benefician a más de 4,000 personas.

Abinader destacó que la regularización de la propiedad constituye una de las políticas públicas de mayor impacto social de su gestión, al brindar tranquilidad jurídica a las familias y facilitar el acceso al crédito formal, la ampliación de viviendas y la creación de nuevos negocios.

"Los terrenos son para los que los han ocupado por años... Ese es el acto de justicia que tenemos hoy", manifestó el jefe de Estado.

El presidente informó que el Gobierno ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el país y reiteró que continuará ampliando estos programas para beneficiar a más familias.

Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, explicó que la entrega representa un ahorro de 80 millones de pesos para las familias beneficiadas, al recibir gratuitamente documentos que por la vía privada tendrían un alto costo.

La señora Polonia de la Cruz, en representación de los beneficiarios, calificó la jornada como "un día histórico" y aseguró que el título de propiedad representa tranquilidad, dignidad y un patrimonio seguro para las futuras generaciones.

Hospital Municipal Hacienda Estrella

El gobernante concluyó su agenda de hoy con la apertura del remozado y ampliado Hospital Municipal Hacienda Estrella, cuya intervención fue ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con una inversión superior a 103.7 millones de pesos.

El hospital cuenta con una nueva área de Emergencia completamente equipada, consultorios especializados, quirófano, sala de partos, laboratorio, rayos X, sonografía, internamiento con diez camas y otros espacios destinados a mejorar la calidad de la atención para más de 60 mil habitantes de Hacienda Estrella y comunidades cercanas.

Durante el acto, Abinader anunció que antes de concluir 2026 el Gobierno iniciará la construcción de un acueducto para la comunidad, dos techados deportivos —uno en Hacienda Estrella y otro en Guanuma—, además del asfaltado de las principales calles del distrito municipal.

Asimismo, exhortó a los residentes a cuidar las nuevas instalaciones y propuso la creación de una comisión de veeduría integrada por representantes comunitarios para velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del hospital.

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, informó que con esta entrega suman 116 los centros de salud remozados durante la actual gestión gubernamental.

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