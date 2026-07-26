Con motivo de la celebración del Día de los Padres en el país, el presidente Luis Abinader dedicó este domingo un emotivo mensaje a la memoria de su padre fallecido, José Rafael Abinader Wasaf, a quien recordó con cariño y gratitud por las enseñanzas que marcaron su vida.

Junto a un audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario expresó su agradecimiento por los valores inculcados, el amor por la familia y el ejemplo como el mayor legado que puede dejar un padre.

Asimismo, aprovechó la ocasión para felicitar a los padres dominicanos y reconocer el esfuerzo y la dedicación con los que contribuyen a la formación de sus hijos y al desarrollo del país.

"Hoy, recuerdo con profundo cariño y gratitud a mi padre, quien me enseñó que el mejor legado de un hombre son sus valores, su ejemplo y el amor por su familia. A todos los padres dominicanos, gracias por el esfuerzo y dedicación con el que cada día forman a sus hijos y ayudan a construir un mejor país. ¡Feliz Día de los Padres!", escribió.

Recuerdos familiares

El audiovisual reúne fotografías de Luis Abinader junto a su padre durante su niñez, además de fragmentos de una entrevista en la que el mandatario habla sobre la influencia que tuvo José Rafael Abinader en su formación.

En uno de los extractos, el presidente describe la personalidad de su padre y el papel que desempeñó junto a su madre en su crianza.

"Mi papá tenía una vida activa en la parte política, pero también en la parte empresarial. Mi papá era realmente muy aventurero, quería que hiciéramos, que fuéramos y que descubriéramos el mundo; y mi mamá, entonces, con las limitantes de que fuéramos al grado y a una velocidad en la que estuviéramos preparados. En otras palabras, mi papá era el acelerador y mi mamá el freno", expresó Abinader.

En otro momento del video, José Rafael Abinader recuerda que su hijo desarrolló desde muy joven una inclinación por la política.

"Se enamoró de la política, un enamoramiento más intenso que el mío", comentó, al señalar que Luis Abinader lo acompañaba a actividades políticas desde que tenía entre 12 y 14 años.

¿Quién fue José Rafael Abinader?

José Rafael Abinader Wasaf fue un destacado político, abogado, economista, escritor y empresario dominicano. Participó en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1961, llegó a ocupar la vicepresidencia de esa organización y fue senador por la provincia de Santiago entre 1998 y 2002.

Además, fundó la Universidad Dominicana O&M, institución en la que también ejerció como rector.

José Rafael Abinader falleció el 4 de noviembre de 2018 en Santo Domingo, dejando un legado en la política, la educación y la vida pública del país.

Abinader llama a los padres a proteger la familia

Al encabezar ayer el acto "Padres que protegen",organizado por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el jefe de Estado exhortó los padre a continuar protegiendo a sus familias.

Durante la actividad, Abinader destacó que el rol de un padre va más allá del sustento económico.

"Quiero agradecerles y decirles que continúen protegiendo a sus familias, a sus hijos y a sus hijas. Muchos quizá no reciban un gracias de manera expresa en este día, pero sus hijos siempre los llevan en el corazón y los tienen presentes", comentó.