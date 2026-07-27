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Abinader promulga las modificaciones al Código Penal

Dispuso la creación de una comisión de seguimiento que encabeza Milton Ray Guevara

La normativa cumple el vacatio legis el 3 de agosto

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    Abinader promulga las modificaciones al Código Penal
    Luis Abinader, presidente de la República. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la noche de este lunes las modificaciones al Código Penal, el cual fue aprobado la semana pasada luego de un rápido periplo por los dos hemiciclos del Congreso Nacional ante presiones sociales para que se le introdujeran cambios a la pieza.

    Dispuso la creación de una comisión de seguimiento para discutir futuras mejoras del Código, encabezada por Milton Ray Guevara.

    Con la promulgación de los cambios a la Ley 74-25 se cumple con el período de un año que se otorgó para su entrada en vigencia, de forma que las instituciones se prepararan para la normativa. El vacatio legis del Código Penal se cumple el próximo tres de agosto.

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