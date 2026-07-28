¿Qué cambios deberá decidir Abinader en el alto mando militar este 16 de agosto?

Militares participan en el desfile con motivo del Día de la Independencia, el 27 de febrero de 2026, en el malecón de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

A propósito de que el presidente Luis Abinader comezará el próximo 16 de agosto el tercer año de su segundo mandato consecutivo, una de las decisiones que volverá a concentrar la atención será la renovación o ratificación de parte del alto mando militar.

La Ley 139-13, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, establece los plazos de permanencia para los principales cargos de dirección de las instituciones castrenses y define cuáles posiciones dependen exclusivamente de la voluntad del jefe del Estado.

Fija un máximo de dos años para los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el ministro de Defensa permanece en el cargo por decisión del presidente.

En ese contexto, el Ejército de República Dominicana (ERD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) llegarán a la fecha con sus comandantes generales cumpliendo el período máximo de dos años previsto por la legislación, mientras que el ministro de Defensa continuará en sus funciones hasta que el presidente decida relevarlo.

La Armada de República Dominicana (ARD) se encuentra en una situación distinta, ya que su actual comandante general fue designado en septiembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/ministro-de-defensa-y-del-ejercito-en-la-frontera-0476297b.jpeg El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre junto al comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez en una visita a la frontera. (FUENTE EXTERNA)

Los funcionarios actuales

El actual ministro de Defensa es el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, designado mediante el Decreto 445-24 el 16 de agosto de 2024. Al no existir un límite legal para el ejercicio de esas funciones, continuará en el cargo hasta que el presidente de la República disponga lo contrario.

En el Ejército, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez es el comandante general desde el 16 de agosto de 2024. Fue designado mediante el decreto 445-24, por que este 2026 cumple dos años en la función.

En la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), el comandante general es el mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez, igualmente designado por el Decreto 445-24 el 16 de agosto de 2024. Al igual que su homólogo del Ejército, completará el plazo de dos años previsto en la legislación.

La situación es diferente en la Armada de República Dominicana (ARD). Su actual comandante general, el contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, fue designado mediante el Decreto 516-25 el 5 de septiembre de 2025, por lo que aún no alcanza el límite de permanencia fijado por la ley para ese cargo.

Qué dice la ley

De cara al inicio del cuarto año del segundo mandato del presidente Abinader, las decisiones sobre el alto mando militar volverán a formar parte de las atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 139-13.

La ley establece en su artículo 34 que corresponde al presidente de la República nombrar a los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La disposición señala que estos serán escogidos entre los oficiales generales y almirantes de comando con la antigüedad requerida, altas condiciones profesionales, experiencia en el mando y una trayectoria comprobada en sus carreras militares.

La misma normativa dispone de forma expresa que el tiempo de permanencia en esas funciones será de un máximo de dos años.

Asimismo, el presidente tiene la facultad de designar a los subcomandantes generales conjuntos y al inspector general de las Fuerzas Armadas, quienes también son seleccionados entre generales o almirantes de comando.

En cuanto al Ministerio de Defensa, el artículo 35 de la ley establece que el ministro es la máxima autoridad del sistema de defensa para la administración de los cuerpos armados.