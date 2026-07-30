Gobierno entrega destacamento, cinco casas vacacionales y una marina seca para la Armada en Bayahíbe

La vicepresidenta Raquel Peña, junto a distintas autoridades públicas y militares en la entrega de obras en Bayahíbe. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno entregó este jueves un nuevo destacamento de la Armada de República Dominicana, cinco casas vacacionales y una marina seca en el municipio de Bayahíbe, provincia La Altagracia.

De acuerdo con la información oficial, las obras representan una inversión cercana a los 200 millones de pesos, incluyendo la adquisición de los terrenos.

El nuevo destacamento cuenta con 608 metros cuadrados de construcción e incluye oficinas administrativas, alojamientos para el personal, parqueos, cancha de baloncesto, áreas de apoyo logístico y un moderno sistema de monitoreo en tiempo real de toda la costa, con el objetivo de reforzar las operaciones navales en una de las principales zonas turísticas del país.

Asimismo, las cinco casas vacacionales, tienen una superficie de 340 metros y están destinadas al descanso e integración del personal de la Armada y sus familiares. Se trata de viviendas con el mobiliario doméstico básico para pernoctar y recrearse.

La obra también incorpora una Marina Seca de 1,469 metros cuadrados, concebida para el mantenimiento, conservación y resguardo de las embarcaciones de la institución. Según las autoridades, esta infraestructura permitirá optimizar recursos, reducir los tiempos de inactividad y aumentar la disponibilidad operativa de las unidades navales.

La actividad estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a distintas autoridades públicas y militares.

El comandante general de la Armada de la República Dominicana, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, afirmó que el proyecto fortalece las capacidades operativas de la institución, mejora las condiciones de servicio del personal militar y forma parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

"Estas instalaciones potenciarán las labores de vigilancia y protección de los espacios marítimos, la seguridad de la navegación, las operaciones de búsqueda y rescate, y la preservación de nuestros recursos marinos vivos", dijo el vicealmirante.

Por otro lado, el director de Ingeniería de la Armada, Ulises Rafael Uribe Vásquez, informó que el complejo fue desarrollado sobre un área de 4,652 metros cuadrados y fue diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad, durabilidad y eficiencia operativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-31927-pm-b4d58ee0.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-31921-pm-a856cf28.jpeg Destacamento de la Armada de República Dominicana en Bayahíbe. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

En cuanto a las especificaciones técnicas, el ingeniero explicó que todas las edificaciones fueron construidas con estructuras de hormigón armado, materiales de primera calidad y sistemas eléctricos, sanitarios e hidrosanitarios ejecutados conforme a las normas técnicas vigentes y tomando en consideración las condiciones propias del ambiente marino para garantizar una mayor durabilidad.

"Invertir en infraestructura militar no significa únicamente construir edificios, significa fortalecer la defensa nacional, elevar la moral del personal, mejorar la capacidad operativa y garantizar instalaciones dignas para quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestra nación y servir a la soberanía", destacó.

Rehabilitación de más de 50 puestos militares

El capitán de navío resaltó que desde

el Gobierno ha impulsado una transformación de la infraestructura militar mediante el

de las tres principales bases navales del país, la construcción de diez destacamentos, la

de más de

y capitanías de puerto, además de la edificación de escuelas, pabellones, centros especializados y otras instalaciones estratégicas para la Armada.

Uribe Vásquez adelantó que actualmente se encuentran en construcción el Comando Naval Norte, en Nagua, y el Comando Naval Sur, en Barahona.