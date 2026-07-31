Abinader asistirá a la toma de posesión del nuevo obispo de La Vega este sábado

El presidente Luis Abinader habla durante la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader agotará este fin de semana una agenda de trabajo en las provincias La Vega y Santiago, donde participará en actividades religiosas, inaugurará obras, supervisará proyectos de infraestructura y encabezará graduaciones.

La jornada empieza este sábado en La Vega, con su participación en la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, en la Catedral Inmaculada Concepción.

Posteriormente, el mandatario inaugurará el techado del Politécnico Mercedes Morel y sostendrá un encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios para intercambiar ideas sobre educación, liderazgo y oportunidades para la juventud.

Más adelante, dejará en funcionamiento el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) La Arboleda y concluirá su agenda en esa provincia con una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la presa de Guaigüí, una obra que el Gobierno considera estratégica para el abastecimiento de agua y el desarrollo productivo de la región.

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Actividades en Santiago

El domingo, Abinader se trasladará a Santiago, donde encabezará la entrega de apartamentos en Hato del Yaque como parte de los programas habitacionales del Gobierno.

También presidirá la graduación de jóvenes de la Región Norte que completaron su formación en el programa Oportunidad 14-24, orientado a promover la inserción laboral y el emprendimiento.

La agenda concluirá con la graduación de la cuarta promoción de agentes migratorios, quienes reforzarán las labores de control y gestión migratoria en el país.