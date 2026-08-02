¿Sabes cuál es la provincia que le ha otorgado más presidentes a la República Dominicana?

De izquierda a derecha: Luis Abinader, Pedro Santana, Ulises Heureaux, Buenaventura Báez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Rafael Leónidas Trujillo Molina y Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

Desde la proclamación de la Independencia Nacional, el país ha tenido 54 mandatarios distintos. Estos han nacido en 16 provincias diferentes, mientras que otros cuatro vieron la luz fuera del territorio dominicano.

La distribución geográfica de quienes han ocupado la Presidencia revela cómo distintas regiones han influido en la conducción política y en la construcción de la historia nacional.

Con el nacimiento de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, comenzó también la construcción de la institucionalidad política de la nueva nación. Tras la proclamación de la Independencia, se estableció la Junta Central Gubernativa, primer órgano ejecutivo del Estado dominicano, encargado de dirigir los destinos del país en sus primeros meses de existencia.

La Junta gobernó desde el 27 de febrero hasta el 7 de noviembre de 1844, cuando el general Pedro Santana juró como primer presidente constitucional de la República, en virtud de la Constitución promulgada el día anterior en San Cristóbal.

A partir de entonces, la historia dominicana quedaría marcada por una larga sucesión de líderes, gobiernos, revoluciones, restauraciones, dictaduras y procesos democráticos que han dado forma a la nación moderna.

Santo Domingo

La actual provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, considerados históricamente como la capital del país, encabezan la lista de lugares de nacimiento de los presidentes dominicanos.

De esta demarcación proceden 15 mandatarios. Ellos son: José María Cabral, Ignacio María González, Jacinto de Castro, Adolfo Alejandro Nouel, Juan Bautista Vicini Burgos, Jacinto Bienvenido Peynado, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Emilio de los Santos, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Francisco Gregorio Billini, Juan Isidro Jimenes, Francisco Henríquez y Carvajal, Jacobo Majluta, Leonel Fernández y el actual presidente, Luis Abinader.

Santiago, en segundo lugar

La provincia de Santiago figura como la segunda cuna presidencial del país, con 10 mandatarios.

De la Ciudad Corazón surgieron figuras como José Desiderio Valverde, Benigno Filomeno de Rojas, José Bordas Valdez, Rafael Bonnelly, Donald Reid Cabral, Ulises Francisco Espaillat, Rafael Estrella Ureña, Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía.

Después de Santo Domingo y Santiago, la distribución territorial de los presidentes muestra una presencia significativa de varias provincias históricas:

Puerto Plata: Gregorio Luperón, Ulises Heureaux, Carlos Felipe Morales y Antonio Imbert Barrera.

Espaillat (Moca): Ramón Cáceres, Horacio Vásquez y Héctor García-Godoy.

San Cristóbal: Rafael Leónidas Trujillo Molina y Héctor Bienvenido Trujillo.

La Vega: Juan Bosch y Antonio Guzmán.

Hato Mayor: Pedro Guillermo y Cesáreo Guillermo.

Montecristi: Gaspar Polanco y Pedro Antonio Pimentel.

Peravia (Baní): Manuel de Regla Mota y Eladio Victoria.

Azua: Manuel Altagracia Cáceres y Wenceslao Figuereo.

Otras provincias

Alejandro Woss y Gil (El Seibo), Fernando Arturo de Meriño (Monte Plata, Yamasá), Buenaventura Báez (Bahoruco, Neyba), Rafael Molina Ureña (San Francisco de Macorís, Duarte), Pedro Bartolomé Benoit (Samaná) y Danilo Medina (San Juan).

Nacidos fuera de la República Dominicana

La historia también registra casos singulares de mandatarios nacidos fuera del territorio dominicano. Estos fueron: Pedro Santana, nacido en Hincha, territorio que hoy pertenece a Haití; Manuel Jimenes, Baracoa, Cuba; José Antonio Salcedo, en España; y Ramón Báez, en Puerto Rico.

Los que más tiempo estuvieron en el poder

Aunque ejerció la Presidencia en solo dos períodos largos (1930-1938) y (1942-1952), Rafael Leónidas Trujillo Molina mantuvo su control efectivo sobre el país durante más de tres décadas, constituyendo la dictadura más prolongada de la historia dominicana, con 31 años.

Joaquín Balaguer, ocupo la Presidencia, durante 24 años, en períodos prolongados (1960-1962), (1966-1978) y (1986-1996).

Buenaventura Báez, estuvo en el poder durante cinco períodos distintos, totalizando 19 años.

Pedro Santana, primer presidente constitucional del país, asumió la Presidencia en tres lapsos distintos, para un total de 12 años.

En la época reciente, Leonel Fernández ha presidido los destinos del país durante 12 años, en tres períodos distintos.

A 182 años de la proclamación de la Independencia Nacional, el mapa de los 54 hombres que han ocupado la Presidencia de la República sigue siendo, al mismo tiempo, una radiografía de la historia política dominicana y un recordatorio de cómo distintas regiones del país han influido en el rumbo de la nación.