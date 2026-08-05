Abinader apuesta por reformas e innovación para impulsar el desarrollo hacia 2036

El presidente Luis Abinader definió a MetaRD 2036 como un propósito de país que debe trascender los gobiernos y los ciclos electorales. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la República Dominicana debe transformar su crecimiento económico en desarrollo sostenible mediante reformas, innovación y acuerdos nacionales que permitan alcanzar los objetivos de MetaRD 2036.

Al clausurar el Foro Nacional para el Pleno Desarrollo, el mandatario sostuvo que el futuro del país dependerá de las decisiones que se adopten en el presente y llamó a convertir las propuestas surgidas durante el encuentro en acciones concretas.

MetaRD 2036 es una iniciativa lanzada por el gobierno de Abinader que busca duplicar el tamaño real de la economía para ese año.

"El futuro no es algo que simplemente ocurre. El futuro se construye con las decisiones que tomamos, las reformas que impulsamos y los acuerdos que somos capaces de alcanzar", aseguró en su intervención.

MetaRD 2036

Abinader definió a MetaRD 2036 como un propósito de país que debe trascender los gobiernos y los ciclos electorales.

Según el mandatario, las propuestas recogidas durante el foro serán incorporadas a la estrategia nacional.

"No queremos una consulta simbólica, sino participación reflejada en prioridades, decisiones e instrumentos de política pública", precisó.

De ideas a la acción

El jefe de Estado aseguró que el país no puede conformarse con mantener el ritmo de crecimiento económico alcanzado durante las últimas décadas, sino que debe convertir ese desempeño en mayores oportunidades para la población.

"La pregunta ya no es si podemos seguir creciendo, sino si convertiremos ese crecimiento en una transformación visible: producir más valor, innovar, formar talento, construir un Estado más ágil y lograr que el origen de una persona no determine sus oportunidades", expresó.

Añadió que el Gobierno impulsará reformas para fortalecer la educación, la formación técnica, la innovación, la infraestructura y la modernización del Estado, aunque insistió en que el objetivo requiere la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil.

"El Gobierno asume su responsabilidad: impulsar reformas, remover obstáculos a la inversión y la productividad, fortalecer la educación, la formación técnica, la innovación y la infraestructura, y modernizar el Estado para que facilite el desarrollo".

Asimismo, exhortó a evitar que el 2036 encuentre al país discutiendo las oportunidades que se dejaron pasar.

"No esperemos a que el futuro nos diga qué va a pasar, comencemos a construirlo hoy. Porque el futuro de la República Dominicana no está escrito. Lo vamos a escribir juntos" Luis Abinader Presidente de RD “

Llamado a una visión a largo plazo

Abinader afirmó que el éxito de MetaRD 2036 dependerá de la capacidad del país para convertir el conocimiento en decisiones y las decisiones en ejecución.

"La historia no recordará cuántos documentos produjimos ni cuántas reuniones celebramos. Nos juzgará por las transformaciones realizadas", concluyó el mandatario.

Michael Kremer propone políticas públicas basadas en evidencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-63736-pm-53545522.jpeg Michael Kremer durante su conferencia. (DIARIO LIBRE/ANA CUEVA)

Previo al discurso de clausura del presidente, el economista estadounidense Michael Kremer ofreció la conferencia magistral "Experimentación y Aprendizaje para el Desarrollo", en la que planteó que la República Dominicana puede acelerar su desarrollo mediante políticas públicas diseñadas y evaluadas con evidencia científica.

El premio Nobel de economía de 2019 destacó el desempeño económico del país durante las últimas décadas y valoró la creación de MetaRD 2036 como una plataforma que integra al Gobierno, el sector privado y especialistas para identificar los principales desafíos del desarrollo.

Explicó que las políticas públicas deben implementarse mediante procesos de experimentación, monitoreo y evaluación continua, similares a los utilizados en la investigación médica o por empresas tecnológicas, con el fin de identificar qué iniciativas generan mejores resultados antes de ampliarlas a gran escala.

Expuso iniciativas relacionadas con educación sexual integral, programas de robótica para despertar vocaciones en ciencia y tecnología, agricultura digital, inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos, inclusión financiera y mecanismos para fomentar la formalización empresarial.

Kremer sostuvo que el país podría institucionalizar estos procesos mediante fondos de innovación o unidades gubernamentales especializadas que permitan probar, perfeccionar y ampliar las políticas con mejores resultados.

"Lo realmente importante será encontrar mecanismos para probar esas ideas, perfeccionarlas, adaptarlas y posteriormente ampliar aquellas que demuestren mejores resultados".

Foro Nacional para el Pleno Desarrollo

El Foro Nacional para el Pleno Desarrollo reunió a representantes del Gobierno, el sector privado, la academia, organismos internacionales y expertos nacionales e internacionales para debatir las reformas necesarias que permitan duplicar el tamaño real de la economía dominicana hacia 2036.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo correspondientes a los 12 comités sectoriales de MetaRD 2036, que abarcan agropecuaria, comercio, construcción e inmobiliario, energía, sistema financiero, industria local, minería, mipymes, tecnología y comunicaciones, transporte y logística, turismo y zonas francas, además de un comité transversal.