Luis Abinader viajará a Colombia para participar en toma de posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Luis Abinader participará en la toma de posesión en Colombia y regresará a República Dominicana la noche del viernes. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE )

El presidente Luis Abinader viajará este viernes a Cali, Colombia, para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia Constitucional de la República de Colombia.

Mediante una nota de prensa, la Presidencia informó que, a su llegada a Cali, el mandatario sostendrá reuniones con otros jefes de Estado como parte de la agenda previa a la ceremonia oficial.

Posteriormente, Abinader participará en los saludos protocolares ofrecidos por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los mandatarios, vicepresidentes y demás autoridades invitadas.

Asistirá a ceremonia de transmisión de mando

Más adelante, el presidente Abinader estará presente en la ceremonia de transmisión de mando, en la que Abelardo de la Espriella asumirá como presidente constitucional de Colombia.

Abinader y la delegación oficial, tienen previsto regresar al país la noche de este viernes.

Congreso colombiano aprobó traslado de ceremonia a Cali

El Congreso de Colombia aprobó trasladar a Cali la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, en lugar de realizarse en Bogotá, como ha ocurrido tradicionalmente.

La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC, un recinto perteneciente a la Universidad Santiago de Cali, donde el mandatario electo prestará juramento y recibirá la banda presidencial durante una sesión conjunta del Congreso.

La propuesta fue aprobada por el Senado con 58 votos a favor y 30 en contra, luego de que la Cámara de Representantes la respaldara con 117 votos favorables frente a siete negativos.

Con este traslado, Cali se convertirá en la primera ciudad fuera de Bogotá en albergar una posesión presidencial en la historia reciente de Colombia.