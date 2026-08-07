Abinader llega a Colombia para asistir a la transmisión de mando de Abelardo de la Espriella

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, saluda a su llegada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, este viernes 7 de agosto de 2026, en Cali (Colombia). Está junto al embajador protocolario de Colombia, Raúl Sánchez (d). ( SUMINISTRADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA )

El presidente Luis Abinader llegó este viernes, a las 10:40 de la mañana (hora local), al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia, donde participará en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia de esa nación.

A su llegada, el presidente Abinader fue recibido por el embajador de la República Dominicana en Colombia, Félix Aracena; el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; el embajador protocolario de Colombia, Raúl Sánchez, y otras autoridades civiles y militares. Posteriormente, recibió los honores militares correspondientes.

La ceremonia de investidura está prevista para celebrarse hoy mismo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

El mandatario dominicano llegó a territorio colombiano acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en atención a una invitación oficial, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre la República Dominicana y Colombia.

Agenda oficial en Cali

Como parte de su agenda en la ciudad de Cali, el presidente Abinader sostendrá reuniones bilaterales con mandatarios y altas autoridades invitadas, previo al inicio de la ceremonia oficial.

Asimismo, participará en el saludo protocolar que ofrecerán el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y demás autoridades asistentes.

Posteriormente, el jefe de Estado asistirá en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Abelardo de la Espriella asumirá formalmente la Presidencia Constitucional de la República de Colombia.

Está previsto que el presidente Abinader y la delegación oficial regresen a la República Dominicana la noche de este viernes 7 de agosto.