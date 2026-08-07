Abinader participa en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

El presidente Luis Abinader junto a su homólogo de Colombia, Abelardo de la Espriella. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader participó este viernes en la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.

La Presidencia de la República informó que Abinader asistió al acto oficial acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y del embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena.

La ceremonia se desarrolló en horas de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno, delegaciones oficiales y representantes de organismos internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/eaecfff8-562f-45a0-85e3-8d1f1a18c2f9-8055c6d6.jpg El presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez en Cali, Colombia, durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial en Colombia. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DOMINICANA)

De la Espriella juró el cargo ante Honorio Henríquez Pineda, presidente del Congreso de Colombia, quien posteriormente le impuso la banda presidencial.

Luego, el nuevo mandatario colombiano tomó juramento a José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente de la República.

La presencia de Abinader en la ceremonia se produjo a raíz de una invitación del Gobierno colombiano y, de acuerdo con la información oficial, reafirma el compromiso de República Dominicana con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Colombia.

Asimismo, su participación destaca el respaldo dominicano a la integración regional y a los procesos democráticos en América Latina.

Reunión con el presidente de Honduras

Durante su visita a Cali, Abinader sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

De acuerdo con la Presidencia dominicana, durante el encuentro Asfura felicitó a Abinader por la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y solicitó su apoyo y colaboración en materia deportiva de cara a la próxima edición del evento, que tendrá como sede a Honduras en 2029.

El jefe de Estado regresa esta noche

El presidente Abinader y la comitiva oficial dominicana tienen previsto regresar al país en las próximas horas.