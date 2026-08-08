Más de 400 familias reciben títulos de propiedad en Azua

La vicepresidenta, Raquel Peña (c), entregando uno de los 450 títulos entregados en Guayacanal, Azua, este sábado 8 de agosto de 2026. ( SUMINISTRADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA )

Este sábado, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó la entrega de 450 títulos de propiedad en la comunidad de Guayacanal, municipio Pueblo Viejo, provincia Azua. El proyecto contempla la emisión de 759 títulos, con los que se prevé beneficiar a 1,800 personas de la zona.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el proceso representa un ahorro estimado de 36 millones de pesos para las familias favorecidas. Para ejecutar el proyecto, la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con Bienes Nacionales, realizó intervino un área de 12,970,927.06 metros cuadrados en Guayacanal.

Durante su intervención, la vicepresidenta Raquel Peña manifestó que la entrega de los documentos brinda tranquilidad y abre nuevas oportunidades para las familias beneficiarias. Agregó que, a partir de ahora, dispondrán de seguridad jurídica sobre sus propiedades y podrán emprender proyectos con mayor confianza.

Peña también destacó el seguimiento del presidente Luis Abinader a los proyectos de titulación ejecutados en distintas comunidades del país y su respaldo al Plan Nacional de Titulación.

Continuarán los proyectos

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, informó que continuará desarrollando proyectos de titulación con el objetivo de facilitar que más familias dominicanas obtengan la documentación correspondiente a sus propiedades.

Los 450 beneficiarios recibieron sus títulos de propiedad sin asumir el costo de los trámites y cuentan desde ahora con la documentación que acredita jurídicamente sus derechos sobre los inmuebles.

Asistentes

En la actividad estuvieron presentes Rafael Burgos, director general de Bienes Nacionales, el CEA y Corde; María Minerva Navarro, gobernadora de la provincia de Azua; Lía Ynocencia Díaz Santana, senadora; y Óscar Amargós, viceministro del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

Asimismo, participaron Juan Estévez, viceministro del Minerd; Víctor Figuereo, alcalde del municipio de Pueblo Viejo; Rafael Hidalgo, alcalde de Azua; los diputados Rosendy Polanco y Johanny Martínez; Héctor Mirambeaux, director general de Catastro Nacional, además de regidores y otras autoridades locales.