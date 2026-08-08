El Gobierno inicia construcción del Mercado Tilorí en la Carretera Internacional

Los ministros José Ignacio Paliza y Carlos Antonio Fernández Onofre, junto a otras autoridades, este sábado 8 de agosto de 2026, durante el primer picazo para iniciar la construcción del Mercado Binacional de Tilorí. ( SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA )

El Gobierno inició este sábado la construcción del Mercado Binacional de Tilorí, en la Carretera Internacional, como parte de la estrategia integral de desarrollo, seguridad e infraestructura fronteriza "Frontera Fuerte", que incluye una serie de intervenciones en la zona norte de la frontera.

El proyecto contempla instalaciones para productores y comerciantes, así como espacios orientados a mejorar las condiciones sanitarias, la seguridad y el control de las actividades comerciales que se desarrollan en el lugar.

El mercado de Tilorí se encuentra en plena Carretera Internacional, entre República Dominicana y Haití. Está próximo a la comunidad haitiana del mismo nombre y a unos 15 kilómetros del municipio de Restauración, provincia Dajabón.

La obra que busca organizar y modernizar el intercambio comercial que durante décadas se ha desarrollado de manera informal en esta zona limítrofe entre ambos países.

Mercado forma parte de la estrategia "Frontera Fuerte"

El primer picazo de la construcción estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

Además del mercado, el Gobierno dispuso la reconstrucción del badén de Guayajayuco y la construcción de controles de acceso y destacamentos de control fronterizo en la Carretera Internacional. La intención de esta política pública es intervenir la zona fronteriza mediante proyectos de seguridad, infraestructura y desarrollo económico y social.

De acuerdo con una nota informativa, el badén de Guayajayuco será complementado con el puente que actualmente construye el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el río Artibonito.

En la actividad, Fernández Onofre explicó que estos proyectos están orientados a mejorar la conectividad, organizar el intercambio comercial y ampliar las capacidades operativas y de control del Estado en la zona.

Esta iniciativa fue anunciada por el presidente Luis Abinader, luego de un reunión en el Palacio Nacional, el pasado 9 de junio de 2026.

En la actividad también participaron el comandante general del Ejército de República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez; el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; el director ejecutivo de Desarrollo Fronterizo, Jorge Zorrilla Ozuna, y autoridades locales e instituciones involucradas en la estrategia.

Intercambio comercial en Tilorí

La actividad comercial en Tilorí reúne semanalmente a vendedores y compradores dominicanos y haitianos. Allí se comercializan productos procedentes de comunidades de ambos lados de la frontera.

De acuerdo con el informe "Identificación de los flujos comerciales en la zona fronteriza Dajabón", elaborado por el PNUD con apoyo de la Unión Europea, cerca del 79 % del valor de las mercancías comercializadas se dirige hacia comunidades haitianas como La Miel, Tilorí y Cerca La Source, mientras que el 21 % permanece en territorio dominicano, principalmente en Dajabón y, en menor proporción, en Santiago Rodríguez.

Entre los productos procedentes del lado dominicano figura el arroz puntilla, mientras que desde comunidades haitianas llegan arroz pilón, chivos o cabras, artículos para el hogar y el cuidado personal, así como ropa nueva y usada.

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