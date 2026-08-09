Gobierno entrega techado escolar en Azua que beneficiará a 349 estudiantes

El nuevo techado de la Escuela Javier Antonio Castillo Pérez, en Pueblo Viejo, en Azua, construido con una inversión superior a RD$38 millones y que beneficiará a 349 estudiantes. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró ayer sábado la construcción del techado de la cancha de la Escuela Javier Antonio Castillo Pérez , en la comunidad de Pueblo Viejo, Azua, una obra que beneficiará a 349 estudiantes de los niveles Inicial y Primario.

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Educación (Minerd) informó que la construcción del techado, tuvo una inversión superior a los 38 millones de pesos.

Durante el acto, Peña destacó el impacto de la obra para la comunidad y señaló que el nuevo espacio podrá ser utilizado tanto por los estudiantes como por sus familias.

"Hoy dejamos formalmente inaugurado el techado de la cancha Javier Antonio Castillo, de la Escuela Básica Guayacanal. Con este corte de cinta, ponemos a disposición de esta comunidad un espacio que podrá ser aprovechado por sus estudiantes y sus familias, y que suma mejores condiciones para la vida de esta comunidad", afirmó.

El viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, destacó que el techado contribuirá a mejorar las condiciones para los estudiantes y la comunidad de Guayacanal.

Amargós explicó que la obra también permitirá fortalecer la estrategia interministerial Escuela Abierta y Activa, que promueve la apertura de los centros educativos públicos durante los fines de semana para desarrollar actividades deportivas, culturales, recreativas y de formación ciudadana.

Según explicó, esta iniciativa busca que las escuelas puedan ampliar su función más allá del horario tradicional de clases y convertirse en espacios de encuentro y formación para la comunidad, especialmente para niños y jóvenes.

De acuerdo con el Minerd, el centro educativo forma parte de las infraestructuras que entrega el Gobierno dominicano de cara al inicio del año escolar 2026-2027, como parte de las acciones que impulsa la gestión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para mejorar las condiciones de los planteles escolares y garantizar espacios adecuados y seguros para la enseñanza.

Espacio para actividades deportivas y comunitarias

El nuevo techado permitirá realizar prácticas deportivas, actos cívicos, presentaciones culturales, ensayos y otras actividades escolares sin las interrupciones provocadas por las condiciones climáticas.

Además, el espacio podrá ser utilizado para actividades comunitarias, ampliando las posibilidades de aprovechamiento de las instalaciones del centro educativo.

Durante el acto, la estudiante Wanda Isabel Santana agradeció la construcción de la obra y asumió, junto a sus compañeros, el compromiso de preservar las nuevas instalaciones.