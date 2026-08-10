El Gobierno entregó este lunes un autobús a la fundación creada y presidida por la campeona olímpica Marileidy Paulino, Creando Sonrisas Eternas.

La velocista, conocida popularmente como la "Gacela de Nizao", destacó la importancia de la entrega del vehículo para apoyar las actividades de la fundación y facilitar el traslado de atletas a sus entrenamientos.

"En primer lugar, gracias al señor presidente Luis Abinader, al señor Andrés (Bautista), al señor ministro (Kelvin Cruz), que han aportado para la sociedad dominicana y para los atletas; hoy en día me entregan una guagua para que ellos puedan trasladarse a sus entrenamientos y de verdad que estoy muy agradecida", expresó.

Paulino recordó que hace tiempo había acudido a las autoridades para plantearles la necesidad de contar con un autobús destinado a la Fundación Creando Sonrisas Eternas, con el propósito de beneficiar a los atletas.

La campeona olímpica afirmó que recibe la entrega con profundo agradecimiento y valoró que las autoridades hayan cumplido con el compromiso asumido.

El acto de entrega contó con la participación del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; y el viceministro de Deportes y Recreación, Franklin de la Mota, el entrenador, Yassen Pérez.

El autobús permitirá a la Fundación Creando Sonrisas Eternas fortalecer sus actividades y facilitar el traslado de atletas hacia sus entrenamientos y otras iniciativas vinculadas al desarrollo deportivo.

Un honor para el Gobierno

Durante el acto, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, manifestó que, en nombre del presidente Luis Abinader y en el suyo propio, constituía un honor entregar la llave del autobús a Paulino, cumpliendo así una promesa realizada tiempo atrás.

Bautista destacó la trayectoria internacional de Paulino y su aporte al posicionamiento de la República Dominicana en el deporte mundial. "Nunca habrá palabras para definir lo que significa esta atleta, esta heroína dominicana que, rompiendo barreras, ha logrado ser reconocida aquí y en el mundo", sostuvo.

Asimismo, resaltó sus triunfos en los Juegos Olímpicos y en competencias centroamericanas, al tiempo que felicitó a la atleta, a su entrenador y a sus padres por el apoyo brindado durante su carrera deportiva.

El ministro resaltó que la fundación de Paulino está orientada al servicio de los deportistas y que el vehículo será utilizado en beneficio de la juventud y de los atletas dominicanos.

Reconocimiento del ministro de Deportes

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, expresó su satisfacción por poder contribuir a reconocer a la velocista dominicana, a quien definió como una "gacela olímpica" y resaltó la alegría que sus triunfos han generado en el pueblo dominicano.

El ministro adelantó, además, que próximamente podrían producirse otras iniciativas en beneficio de Paulino, aunque precisó que será el presidente Luis Abinader quien dará a conocer cualquier anuncio en el momento que considere prudente.

"De verdad que ella no se imagina los momentos de alegría que nos ha regalado al pueblo dominicano. Y en cada una de sus competencias va latiendo el corazón de 11 millones de dominicanos en sus piernas", afirmó.

Cruz también destacó el compromiso de Paulino con la colectividad, los atletas y su fundación, resaltando su disposición de ayudar a los demás, "yo sé que tú siempre estás pendiente de la colectividad, de los atletas, de tu fundación, de cómo puedes ayudar a los demás", expresó.

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