Abinader ofrece asistencia a Colombia tras terremoto que deja 111 muertos

Foto de archivo del presidente de la República Dominicana Luis Abinader, durante el espacio La Semanal con la Prensa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader envió este lunes un mensaje de solidaridad al pueblo de Colombia y aseguró que el país está dispuesto a brindar apoyo y asistencia ante el terremoto de esta mañana, que según el último reporte de las autoridades colombianas, ha dejado 111 fallecidos y 87 heridos.

El mandatario dominicano manifestó que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familiares y toda la comunidad.

A través de una publicación en X, Abinader aseguró que el país está en la disposición de brindar el apoyo y la asistencia que sea necesario.

"En nombre del pueblo dominicano, expreso nuestra más profunda solidaridad con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país", manifestó el presidente.

"La República Dominicana está junto a Colombia y permanece dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia que sean necesarios", subrayó el mandatario.

En nombre del pueblo dominicano, expreso nuestra más profunda solidaridad con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.



Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos... — Luis Abinader (@luisabinader) August 10, 2026

Terremoto en Colombia

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en la región del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Hasta el momento, deja una cifra parcial de 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos afectados, según informaciones del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

De la Espriella añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el terremoto, así como siete aeropuertos —Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura—, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.