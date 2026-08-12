Paliza anuncia dos nuevos cables submarinos de Google para reforzar la conectividad de RD

Mapa que muestra cómo se desplegarán los cables de Google hacia República Dominicana. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció una segunda etapa del puerto de intercambio digital de la empresa multinacional Google en República Dominicana, con el despliegue de dos nuevos cables submarinos, Alisios y Canoa, que se suman al anunciado previamente por la empresa.

El cable Alisios conectará a República Dominicana con Estados Unidos, Europa y América del Sur, mientras que Canoa ampliará los enlaces internacionales del país y reforzará su conexión con otros importantes puntos de la infraestructura digital regional. Anteriormente se había informado sobre el cable submarino Olaluz.

El anuncio de los nuevos calbes se produjo en el marco de la Cuadragésima Primera Conferencia y Exposición Anual de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO, por sus siglas en inglés), donde Paliza participó en el panel "Protección de las redes TIC en la era de la IA: del mar a la nube y al espacio".

El funcionario afirmó que estas inversiones representan una gran noticia para el país y fortalecen su capacidad para insertarse en las principales tendencias de la economía digital global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/3c41943b-9b17-4ca5-916a-84578d09bf68-1318477b.jpg El ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza mientras participa en la Cuadragésima Primera Conferencia y Exposición Anual de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones. (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA)

"República Dominicana comienza a perfilarse como el hub tecnológico y digital de toda la región. La apuesta de empresas como Google por nuestra infraestructura digital nos permite fortalecer nuestra conectividad y nos prepara para participar con mayor capacidad en las grandes tendencias económicas del mundo", expresó el ministro de acuerdo al documento compartido a la prensa.

Tres cables submarinos

El funcionario destacó que esta nueva etapa forma parte de un proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica dominicana, que incluye inversiones en conectividad, inteligencia artificial y centros de datos.

Reiteró la importancia de la colaboración internacional para el desarrollo de esta infraestructura y señaló a Estados Unidos como el principal aliado de la República Dominicana, y valoró el papel de la inversión privada en la diversificación y modernización de la economía nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/218a4d63-0e9e-47f2-a260-92e41b4a1323-82f26503.jpg Imagen compartida por el Ministerio de la Presidencia que muestra tres de los cables que Google desplegará hacia República Dominicana.

Durante el encuentro, el director de Infraestructura Global de Google, Cristian Ramos, destacó la posición geográfica de República Dominicana y las condiciones de su infraestructura como factores que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos de conectividad.

Ramos señaló que, en los últimos cinco meses, Google ha anunciado la construcción de tres cables submarinos vinculados a República Dominicana, lo que refleja la importancia estratégica que la empresa atribuye al país dentro de su infraestructura global.

El ejecutivo coincidió con Paliza en la importancia de establecer relaciones de largo plazo y destacó que este tipo de alianzas constituye una de las prioridades de Google.