Sin recursos y lesiones: los medallistas dominicanos cuentan su experiencia en los Centroamericanos

Atletas dominicanos muestran con orgullo las medallas conquistadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La falta de apoyo económico, espacios inadecuados y lesiones físicas son algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar los atletas dominicanos en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este miércoles, las principales delegaciones deportivas del país se reunieron en el Palacio Nacional para sostener un almuerzo con el presidente Luis Abinader.

A su entrada en el Salón de Las Cariátides, los deportistas contaron la satisfacción que les representa conquistar preseas de distintos metales para la República Dominicana, frente a los duros retos que implicó preparase para este evento.

En esta contienda deportiva, la nación se alzó con 150 medallas para establecerse en la quinta posición de la tabla, pero este logro se tradujo en meses de preparación, además de los litros de sangre, sudor y lágrimas dejados en los torneos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-123528-pm-e047c960.jpeg Medallistas dominicanos llegan al Palacio Nacional para compartir con el presidente Luis Abinader tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-123527-pm-9964fbcd.jpeg Con sus medallas en alto, los atletas dominicanos celebran los triunfos alcanzados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

El próximo desafío

Luego de su victoria en este certamen, contaron que la visión es clara: seguir preparándose para continuar cosechando éxitos para su nación.

Ya muchos tienen su mirada en los XX Juegos Panamericanos de 2027, a celebrarse en Lima, Perú. Sin embargo, dijeron que no hay mayor triunfo que "ganar en casa".

La atmósfera en el Palacio Nacional se llenó de las risas de los atletas y las caras de orgullo al colocarse sus medallas para ingresar a la reunión con el jefe de Estado.