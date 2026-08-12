El Gobierno duplicará fondos del programa para atletas dominicanos de alto rendimiento

Medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, este 12 de agosto de 2026, en el Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que, a partir del próximo año, todos los atletas que obtuvieron medallas en la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán integrados al Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (Parni).

El mandatario agregó que el Gobierno duplicará los fondos de esta iniciativa del Ministerio de Deportes y Recreación, que se encarga de ofrecer subvenciones económicas mensuales, seguro médico y planes de alimentación a los deportistas destacados del país.

"A partir del próximo año todos los medallistas van a ser miembros del Parni, los que no lo son obviamente, y vamos a duplicar los fondos al Parni para que esos incentivos se les dupliquen a cada uno de ustedes", indicó.

Asimismo, resaltó que, en lo adelante, trabajarán en la conformación de los voluntariados que se encargarán de velar por el mantenimiento, conservación y administración de los espacios deportivos habilitados para los Juegos.

"Gracias a ustedes, atletas dominicanos, que realmente nos han hecho orgullosos, que han hecho vibrar este país. En estas dos semanas la República Dominicana y los dominicanos estuvieron todos atentos a ustedes, y ustedes terminaron en la mejor ejecución en términos de medalla en la historia", consideró.

Abinader también destacó la labor de las federaciones deportivas, del Comité Organizador y del Ministerio de Deportes y Recreación en la preparación del evento y la participación de los atletas quisqueyanos.

Con mucho entusiasmo, el mandatario dijo a los atletas: "cualquier cosa que nosotros hemos realizado es pequeño para ese resultado tan exitoso para nuestro país".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-13944-pm-6411cf87.jpeg El presidente Luis Abinader, este 12 de agosto de 2026, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-13946-pm-90a3ccf3.jpeg Medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, este 12 de agosto de 2026, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con el presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-13942-pm-2c126889.jpeg Medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, este 12 de agosto de 2026, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con el presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-121146-pm-03188737.jpeg Selección nacional de voleibol de sala femenino, este 12 de agosto de 2026, en el Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

77.5 millones de pesos depositados

Por otro lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, informó que el Gobierno ha transferido 77.5 millones de pesos al Comité Olímpico Dominicano para el pago de los premios correspondientes a los atletas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Queremos informarle a todos los atletas medallistas, a los entrenadores y a los federados medallistas que ya están depositados en la cuenta del Comité Olímpico Dominicano 77.5 millones de pesos de los premios de cada una de sus medallas", precisó.

Los incentivos para los deportistas son los siguientes:

Atletas de deportes individuales:

Oro : RD 300,000

: RD 300,000 Plata : RD 150,000

: RD 150,000 Bronce: RD 100,000

Deportes por equipos:

Oro : RD 3,200,000

: RD 3,200,000 Plata : RD 2,800,000

: RD 2,800,000 Bronce: RD 1,600,000

Entrenadores de deportes individuales y por equipos:

Oro : RD 200,000

: RD 200,000 Plata : RD 100,000

: RD 100,000 Bronce: RD 75,000

Federaciones:

Oro : RD 700,000

: RD 700,000 Plata : RD 600,000

: RD 600,000 Bronce: RD 400,000

El funcionario recordó que los atletas y entrenadores que obtengan más de una medalla en deportes individuales recibirán incentivos acumulativos. Por ejemplo, la velocista Liranyi Alonso, que obtuvo cuatro medallas de oro en atletismo, recibirá 1.2 millones de pesos.

Cruz resaltó que, además de la destacada participación de los deportistas, uno de los legados más importantes de este evento deportivo fue la cantidad de infraestructuras de primer nivel habilitadas, las cuales contribuirán al crecimiento del deporte dominicano.

Por otro lado, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, aseguró que "el movimiento olímpico cumplió" y que, junto con los federados y atletas, superó las expectativas planteadas en esta contienda deportiva, que agrupó delegaciones de 38 países de la región. De parte del olimpismo, también agradeció a Abinader por el apoyo brindado de cara a los Juegos.

Encuentro en el Palacio

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, durante un almuerzo oficial con los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Entre las otras autoridades presentes también se encontraban la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor Bisonó; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; y el presidente de Centro Caribe Sports.

Leer más RTVD destaca su audiencia de 8.2 millones durante Juegos Centroamericanos y del Caribe