Gobierno entrega 40 autobuses para estudiantes universitarios y ponen en marcha programa Turno

Parte de los 40 autobuses entregados por el Gobierno para facilitar el traslado de estudiantes universitarios de distintas asociaciones del país, en el Palacio Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader entregó este miércoles 40 nuevos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de distintas asociaciones del país.

Con esta entrega, la flota de unidades otorgadas durante su gestión asciende a 90 autobuses.

El mandatario destacó que, aunque la inversión en los vehículos no representa uno de los mayores montos dentro de las acciones del Gobierno, su impacto social es significativo al facilitar el traslado de jóvenes desde comunidades distantes hacia sus centros de formación superior.

También señaló que el transporte constituye un componente fundamental para garantizar la asistencia y permanencia de los estudiantes en los sistemas educativo universitario y preuniversitario, además de representar un alivio para las familias que deben asumir los costos de movilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-11700-pm-e7ce776b.jpeg Los 40 nuevos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios permanecen estacionados en los alrededores del Palacio Nacional tras su entrega este miércoles. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que la iniciativa está dirigida especialmente a estudiantes que residen en municipios alejados y que requieren trasladarse hacia las universidades de manera segura y confiable.

Programa Turno

Durante la actividad, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, anunció el Programa de Transporte Universitario Ruta de Nuevas Oportunidades (Turno), una iniciativa que busca organizar y geolocalizar las asociaciones estudiantiles, establecer rutas y optimizar el uso de los autobuses según las necesidades de cada comunidad.

Valdez explicó que el programa contempla mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las unidades, incluyendo seguros, pago de conductores y mantenimiento de los autobuses.

El objetivo, indicó, es que la iniciativa trascienda la entrega de vehículos y se convierta en una estrategia permanente para facilitar la movilidad de los estudiantes universitarios.

El ministro también explicó que Turno permitirá aprovechar los autobuses de manera más eficiente, de modo que puedan transportar a estudiantes de comunidades cercanas cuando las unidades no estén siendo utilizadas en sus rutas habituales.

Destacó que el Gobierno dispone de más de 110 mil oportunidades de becas para jóvenes y ha impulsado iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la educación superior y ampliar las posibilidades de formación profesional.