Abinader va a San Juan este viernes a encabezar obras educativas y otras actividades

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación Luis Miguel de Camps (derecha) en el conversatorio con los estudiantes de la provincia Independencia en el que fueron expuestas necesidades de infraestructura escolar. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader desarrollará este viernes una amplia agenda de actividades en la provincia San Juan, que incluye inauguraciones de obras educativas, una graduación de estudiantes del Programa 14-24, una feria de préstamos para micro, pequeños y medianos empresarios y el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización Agrícola.

La jornada del jefe de Estado iniciará en el municipio cabecera de San Juan de la Maguana a las 11:00 de la mañana, donde el mandatario encabezará la inauguración del Liceo Viola, en La Cana de Guazumal, una obra destinada a fortalecer la oferta educativa y mejorar las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes de esta comunidad.

Posteriormente, el gobernante presidirá la graduación de jóvenes del Programa Oportunidad 14-24 de la Región Sur, quienes culminan un proceso de formación orientado a fortalecer sus capacidades para la inserción laboral.

Inauguraciones y programas

También, el jefe de Estado encabezará la Feria de Préstamos para micro, pequeños y medianos empresarios, organizada por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), en el Salón de Convenciones del Colegio Padre Guido Gildea.

Más adelante, el gobernante dejará inaugurado el techado de la Escuela Mercedes Consuelo Matos, que contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas de los estudiantes, además de favorecer a la comunidad educativa.

Luego, el presidente Abinader encabezará el primer palazo para la construcción de la Plaza Arcasa, proyecto que contribuirá al desarrollo de nuevos espacios para la comunidad y al dinamismo de la zona.

Lanzamiento de programas agrícolas

La agenda del mandatario concluye en San Juan con el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización Agrícola (Promea), iniciativa que busca fortalecer la producción agropecuaria mediante el acceso a equipos y maquinarias que permitan aumentar la eficiencia y productividad de los productores.

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