Diario Libre transmite en vivo desde la Embajada de Cuba en Santo Domingo, luego de que el Gobierno dominicano solicitara formalmente el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, en un episodio que introduce tensión en las relaciones entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) otorgó un plazo de siete días para ejecutar la medida, pero no identificó a las personas afectadas, sus cargos ni las razones que llevaron al Gobierno a solicitar su salida.

La Cancillería se limitó a señalar que actuó amparada en las facultades reconocidas al Estado receptor por el derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Además, anunció que manejará el asunto con "debida discreción" y que no ofrecerá detalles adicionales.

Posición estatal

El Gobierno dominicano ha dejado claro, sin embargo, que procura preservar las relaciones diplomáticas con Cuba, por lo que hasta el momento la decisión no supone una ruptura de los vínculos entre Santo Domingo y La Habana.

La medida contrasta con el tono público de cooperación mantenido durante los últimos años entre los dos gobiernos y abre interrogantes sobre las circunstancias que provocaron la salida de una cantidad significativa de integrantes de la representación cubana.

Por ahora, aquí en la Embajada de Cuba, la palabra que define la situación es silencio.

Silencio sobre las causas desde el Gobierno dominicano y, hasta este momento, silencio público de Cuba sobre qué hará frente a la solicitud de retirar a nueve integrantes de su misión.