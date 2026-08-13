El Gobierno dominicano da plazo a nueve diplomáticos cubanos para salir de RD

Embajada de Cuba en Santo Domingo. ( TOMADA DE LA WEB DE LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE CUBA EN EL EXTERIOR )

El Gobierno dominicano dispuso la salida del país de nueve funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo, a quienes otorgó un plazo hasta el próximo 16 de agosto para abandonar el territorio nacional.

Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado públicamente las razones que motivaron la decisión.

Los funcionarios afectados forman parte de la misión diplomática de Cuba acreditada en la República Dominicana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) se encuentra reunido este jueves para abordar el tema y se espera que posteriormente emita una comunicación oficial sobre la medida.