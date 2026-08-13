El Gobierno dominicano da plazo a nueve diplomáticos cubanos para salir de RD

Embajada de Cuba en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno dominicano dispuso la salida del país de nueve funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo, a quienes otorgó un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional.

Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado públicamente las razones que motivaron la decisión.

Los funcionarios afectados forman parte de la misión diplomática de Cuba acreditada en la República Dominicana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) se encuentra reunido este jueves para abordar el tema y se espera que posteriormente emita una comunicación oficial sobre la medida.

Historia diplomática

Las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Cuba quedaron rotas el 26 de junio de 1959, en medio de la abierta confrontación entre la recién triunfante Revolución cubana de Fidel Castro y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La crisis se agravó tras el ataque contra la embajada cubana en Ciudad Trujillo y las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizadas desde territorio cubano para intentar derrocar al régimen dominicano.

Fue Cuba la que formalmente rompió las relaciones, poniendo fin a los vínculos diplomáticos entre dos gobiernos que habían pasado rápidamente de la desconfianza a la hostilidad abierta. La ruptura se prolongaría durante casi cuatro décadas.

El acercamiento comenzó gradualmente muchos años después y adquirió carácter institucional durante el primer gobierno de Leonel Fernández.

En junio de 1997, ambos países suscribieron un memorando de entendimiento consular y migratorio, paso previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, que entró en vigor el 16 de abril de 1998 y fue anunciado formalmente días después.

Cuba abrió su consulado en Santo Domingo y la República Dominicana hizo lo propio en La Habana; posteriormente se intercambiaron embajadores. La normalización cerró casi 39 años de ruptura y ese mismo año Fidel Castro visitó la República Dominicana, consolidando públicamente el nuevo capítulo de las relaciones bilaterales.

El 4 de marzo de 2026, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todo el personal diplomático cubano, concediéndoles 48 horas para abandonar Ecuador.

La Cancillería ecuatoriana invocó el artículo 9 de la Convención de Viena y no hizo pública una causa específica. Cuba calificó la decisión de "arbitraria e injustificada" y, el 6 de marzo, cerró su embajada en Quito.

Como antecedente latinoamericano relativamente reciente está Colombia en mayo de 2021, cuando el gobierno de Iván Duque declaró persona non grata y expulsó a Omar Rafael García Lazo, primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, alegando actividades incompatibles con su condición diplomática. Cuba rechazó la acusación.

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