Abinader pide a agricultores tecnificarse para reducir dependencia de mano de obra extranjera

El presidente de la República, Luis Abinader durante lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec). ( FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó en San Juan el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), iniciativa que busca modernizar los procesos productivos del sector agrícola mediante la incorporación progresiva de maquinaria y nuevas tecnologías.

Durante el acto, el mandatario instó a los productores a continuar tecnificando sus labores y consideró que el proceso es de importancia para la seguridad nacional, al contribuir a reducir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera.

"Tenemos que acompañar a los productores de todo el país para ir gradualmente mecanizando las labores; sale más económico y menos complejo", manifestó Abinader.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-14-at-181758-1-544467c7.jpeg Maquinarias especializadas para el trabajo. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA)

Alcances del programa

Según informó la Presidencia, el programa contempla mecanizar distintas etapas de la producción, desde la preparación de terrenos y la siembra hasta el manejo de cultivos, la recolección y la poscosecha. También establece capacitación de operadores y mecánicos especializados y nuevos mecanismos de financiamiento para facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a los equipos.

La primera etapa incluye parcelas demostrativas de mecanización en San Juan y posteriormente en Las Matas de Santa Cruz, Valverde; La Vega, Constanza y Arenoso. En estos espacios se evaluará qué tecnologías se adaptan mejor a los diferentes cultivos y regiones.

El proyecto cuenta con una inversión superior a 200 millones de pesos y será desarrollado en tres etapas. La segunda contempla financiamientos flexibles mediante el Banco Agrícola, Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex( y la banca privada, además de esquemas asociativos y cooperativos para que los pequeños productores puedan compartir maquinaria y reducir costos.

La tercera fase prevé ampliar la mecanización a escala nacional mediante el fortalecimiento y modernización del Programa de Servicios y Mecanización Agrícola ( Prosema) , con una mayor cobertura de los servicios de maquinaria del Ministerio de Agricultura .

De acuerdo con la Presidencia, el sector agropecuario representa aproximadamente el 5.6 % del PIB, genera el 8.8 % del empleo nacional y aporta cerca del 11.8 % de las exportaciones.

Una universidad y una plaza en San Juan

Durante su recorrido por la provincia, Abinader también dejó iniciados los trabajos de construcción de un nuevo campus de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y de la Plaza Arcasa, un proyecto de 19,000 metros cuadrados que busca ampliar la oferta educativa, dinamizar el comercio y generar nuevas oportunidades de empleo.

El campus tendrá siete niveles, aulas, laboratorios, clínica odontológica y áreas administrativas, con una oferta académica orientada a carreras vinculadas con la demanda laboral, entre ellas Odontología, Ingeniería de Software, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Biotecnología y Agricultura de Precisión.

El rector de la UFHEC, Alberto Ramírez, afirmó que el proyecto permitirá a jóvenes de San Juan y otras localidades del Sur acceder a programas especializados sin tener que trasladarse a otras regiones.

En tanto, la Plaza Arcasa contará con 21 locales comerciales, un hipermercado Olé y establecimientos de servicios, además de áreas de estacionamiento. El complejo estará ubicado en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, esquina Circunvalación Thomas F. Reillyn, próximo al parque Caonabo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-14-at-181430-deff37af.jpeg Carteles sobre los trabajos del campus universitario de UFHEC en San Juan. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA.)

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó que ambas iniciativas forman parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de formación y empleo en las provincias.

La gobernadora de San Juan, Ana María Castillo, valoró las inversiones y señaló que contribuirán a dinamizar la educación, el comercio y la economía de la provincia.

Agenda del sábado El presidente Luis Abinader tendrá este sábado una agenda de actividades en el Gran Santo Domingo, que comenzará a las 11:00 de la mañana con la inauguración del techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (CESCAR), en el sector Capotillo, Distrito Nacional. Posteriormente, a las 11:50 a. m., encabezará la inauguración de la reconstrucción del Club Villa Francisca. A las 12:40, el mandatario presidirá el acto de graduación del Programa 14-24 del Gran Santo Domingo, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Luego, a la 1:40 p. m., sostendrá un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes de liceos, politécnicos y colegios privados del Distrito 15-06, en Pedro Brand. La jornada concluirá a las 3:00 p. m. con la inauguración del Batallón de Transportación del Ejército de República Dominicana, en la Primera Brigada de esa institución, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte.