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programa Oportunidad 14-24
programa Oportunidad 14-24

Luis Abinader encabeza graduación de 1,156 jóvenes de Oportunidad 14-24 en el Sur

La investidura incluye jóvenes de siete provincias de la región Sur, quienes se capacitan en diversas áreas laborales

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    Luis Abinader encabeza graduación de 1,156 jóvenes de Oportunidad 14-24 en el Sur
    El presidente Luis Abinader encabezando la graduación de los jóvenes de Oportunidad 14-24 en el Sur. (PRESIDENCIA)

    El presidente Luis Abinader encabezó este viernes  la decimocuarta graduación regional del programa Oportunidad 14-24, en la que 1,156 jóvenes de la región Sur concluyeron su formación técnico-profesional durante el primer semestre de 2026.

    Con esta nueva promoción, el programa alcanza 33,276 egresados a nivel nacional, de los cuales cerca de 14,000 ya cuentan con empleos formales, según informó su director, Alex Mordán.

    Mordán indicó que el primer semestre de este año cerrará con 35,812 jóvenes graduados, mientras que la meta es superar los 40,000 egresados al finalizar 2026.

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    Graduandos de la decimocuarta graduación regional del programa Oportunidad 14-24.
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    Durante el acto, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, informó que con esta graduación asciende a 7,300 el número de jóvenes egresados del programa en la región Sur.

    De ese total, 2,926 residen en San Juan, mientras que 1,690 jóvenes han realizado pasantías remuneradas y otros 332 se encuentran encaminados a desarrollar sus propios proyectos productivos.

    Los jóvenes beneficiados en esta promoción proceden de las siete provincias de la región Sur: Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan.

    Formación para el empleo

    Oportunidad 14-24 ofrece capacitación en áreas vinculadas con las necesidades del mercado laboral, entre ellas tecnología, belleza, hotelería, contabilidad, electricidad, gastronomía, informática, inglés, multimedia, panadería y repostería, peluquería, promoción farmacéutica, recepción hotelera, secretariado, servicios de alimentos y bebidas, soporte técnico, ventas y montacargas.

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    Infografía

    El programa también desarrolla las iniciativas Derivación Escolar y Sur Bilingüe. La primera busca identificar a jóvenes que han interrumpido sus estudios primarios o secundarios y facilitar su reinserción educativa mediante programas como Prepara, mientras que la segunda procura fortalecer el aprendizaje del idioma inglés.

    Durante la ceremonia, una de las graduadas compartió su experiencia y relató los obstáculos personales que enfrentó tras perder a sus padres. Junto a otra compañera, agradeció la oportunidad de capacitarse y avanzar hacia una mayor autonomía económica.

    El acto contó además con la presencia de la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo; el senador Félix Bautista; el viceministro Luis Madera; la directora del Infotep, Maira Morla, y el ministro de Educación Superior, Rafael de los Santos.

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