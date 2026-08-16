Alejandro Campos, nuevo director ejecutivo de Autoridad Portuaria

Alejandro Campos asume en la Autoridad Portuaria en sustitución de Jean Luis Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

Mediante el decreto 554-26, el presidente Luis Abinader nombró este domingo a Alejandro Campos como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Sustituye en el cargo a Jean Luis Rodríguez, quien fue designado ministro de Vivienda y Edificaciones y forma parte de los cambios realizados por el jefe de Estado durante este domingo 16 de agosto, Día de la Restauración.

Campos es licenciado en Mercadotecnia con mención en Administración General, egresado de Unibe. Su perfil académico y profesional destaca por una sólida formación complementaria en Finanzas y gestión empresarial, Desarrollo de proyectos, seguros y gestión de riesgos e Innovación tecnológica.

La Presidencia señala que su trayectoria profesional combina la administración pública, la modernización institucional y la seguridad estratégica del Estado, acumulando una importante experiencia en los ámbitos militar y portuario.

También participó en proyectos estratégicos como las terminales de Cabo Rojo, Samaná Bayport y Taíno Bay.

Además, fue miembro del Ejército de la República, participó la comisión para la modernización de la Seguridad Portuaria y tiene experiencia en seguridad y gestión de servicio.

Julia Muñiz Suberví presidirá el consejo de Apordom

En el mismo decreto, Abinader nombró a Julia Muñiz Suberví como presidenta del Consejo de Administración de Apordom.

Muñiz Suberví es abogada de profesión con amplia trayectoria en consultoría legal, educación, gestión institucional y asuntos públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/bf25c69a-9a73-4417-9317-45bb3e695433-4cc38a48.jpg Julia Muñiz Suberví (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

Es fundadora de Muñiz Subervi Consultores Legales y de Candiotti Group. Además es docente universitaria y comunicadora.

En el Estado, tiene experiencia en la Dirección General de Aduanas, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y Superintendencia de Electricidad.