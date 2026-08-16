Jean Luis Rodríguez va al Ministerio de Vivienda

Jean Luis Rodríguez durante una entrevista en el Diálogo Libre de este medio. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader nombró la tarde de este domingo a Jean Luis Rodríguez como nuevo ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en sustitución de Víctor "Ito" Bisonó, quien fue designado ministro de Relaciones Exteriores.

La designación de Rodríguez está contenida en el Decreto 554-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo oficializó el cambio al frente de la institución responsable de las políticas de vivienday edificaciones del país.

Hasta su nueva designación, se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), posición que ocupó entre 2020 y 2026.

Según informó la Presidencia, Rodríguez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana (Unibe) y cuenta con formación en Ciencias Políticas y Economía. Además, realizó estudios de maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También tiene experiencia en la administración pública, planificación, infraestructura y desarrollo territorial.

Su trayectoria también incluye experiencia legislativa, al haber sido diputado por la provincia El Seibo durante el período 2018-2020, así como labores vinculadas con la planificación, infraestructura, administración pública, relaciones económicas internacionales y colaboración público-privada.

Cambio en el gabinete

La designación de Rodríguez se produce luego de que el presidente Abinader nombrara a Víctor -Ito- Bisonó como ministro de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios realizados por el Poder Ejecutivo este 16 de agosto.

Bisonó, a su vez, sustituye a Roberto Álvarez, quien renunció como canciller.