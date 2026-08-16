Abinader dispone cambios en Coraasan, el Consulado en Los Ángeles y otras entidades

A la izquierda, José Andújar, nuevo director de Desarrollo Provincial; a la izquierda, Nidio Encarnación, nombrado en la Utepda. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto 555-26, que dispone nuevas designaciones en la Dirección de Desarrollo Provincial, la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), la presidencia del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), así como el servicio exterior.

La disposición designa a José Dolores Andújar Ramírez como nuevo director de la Dirección de Desarrollo Provincial, al tiempo que deja sin efecto la disposición anterior correspondiente a esa posición.

Asimismo, Nidio Encarnación Santiago fue designado director ejecutivo de Utepda, organismo encargado de la ejecución y seguimiento de iniciativas vinculadas al desarrollo agroforestal.

En Santiago, el mandatario designó a César Andrés Pichardo Fermín como presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Además, Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue nombrado miembro del Consejo de Directores de esa institución. El decreto también incluye cambios en el servicio exterior, con la designación de Elías de Jesús Brache Rivas como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las nuevas designaciones forman parte de la jornada de movimientos dispuesta por el presidente Abinader este domingo 16 de agosto en distintas instituciones de la administración pública.