Ito Bisonó fue designado canciller de la República

Víctor -Ito- Bisonó pasa del Ministerio de Vivienda al de Relaciones Exteriores. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Víctor -Ito-Bisonó es el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), luego que el presidente de la República, Luis Abinader, lo designara en el cargo.

Su designación está contenida en el decreto 554-26, dado a conocer la tarde de este domingo 16 de agosto (Día de la Restauración de la República).

El nombramiento fue comunicado por la Presidencia la tarde de este domingo.

"Bisonó pasa así a encabezar la política exterior dominicana y la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores", refirió en el documento que dio a conocer ese y otros nombramientos.

Bisonó estaba como titular del Ministerio de la Vivienda, Edificaciones y Habitat (Mivhed), cargo que pasó a manos de Jean Luis Rodríguez. Este funcionario se desempeñaba como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), conforme al mismo decreto.

Mediante el Decreto 554-26, estoy designando a Víctor Orlando Bisonó Haza como ministro de Relaciones Exteriores. pic.twitter.com/ZPdxeTdFNt — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026

Bisonó sustituye a Roberto Álvarez, quien fue nombrado embajador emérito, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, tras presentar su renuncia.

Tensión con Cuba

Bisonó asumirá el cargo en medio de tensión diplomática con Cuba. El Gobierno dominicano informó el 13 de agosto que solicitó formalmente a Cuba el retiro de nueve integrantes de su misión y sus familiares, a quienes concedió un plazo de siete días.

La Cancillería sostuvo que actuó conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero anunció que no ofrecería explicaciones adicionales y que manejaría el caso con "la debida discreción".

Cuba respondió rechazando "en los términos más enérgicos" la decisión del Gobierno dominicano. La Habana atribuyó la medida a "presiones de Estados Unidos".

Trayectoria de Ito Bisonó Formado en las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito- Bisonó Haza acumula más de tres décadas como político y servidor público. Como diputado, en representación de esa organización, estuvo desde 2002 hasta 2020, año en que pasó al Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el poder. Ese año fue designado por el presidente Luis Abinader ministro de Industria y Comercio. En 2007 fundó el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), un "think tank" enfocado en proponer reformas para el área de la economía, defensa y política. A nivel internacional presidió la Red de Parlamentarios de Acción Global (PGA) que reúne a legisladores de todo el mundo comprometidos con los valores de la democracia, libertad y estado de derecho. Su función como diputado y como presidente del CAPP, le ha permitido vínculos internacionales con líderes de la región, entre ellos, el actual mandatario de Chile, José Antonio Kast. Es graduado en administración de empresas y ciencias políticas y autor de cinco libros, entre ellos, "Las Bases de la Nación", "Visión de Nación", "Reflexiones para una Transformación en la República Dominicana" y "Mis Escritos" publicado en el 2020.

Agradece a Abinader

Tras el nombramiento, Bisonó agradeció al mandatario por "la confianza depositada". "La recibo con honor, responsabilidad y el compromiso de siempre: servir a la República Dominicana".

Agradezco al presidente @LuisAbinader por la confianza depositada en mí para asumir esta nueva misión al frente del @MIREXRD. La recibo con honor, responsabilidad y el compromiso de siempre: servir a la República Dominicana. https://t.co/kGrZ4dyhhR — Ito Bisonó (@itobisono) August 16, 2026