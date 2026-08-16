Abinader designa cónsules en Mayagüez, Miami y Los Ángeles

Josefa Castillo pasa del Inaipi al consulado dominicano en Miami, Estados Unidos. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

El presidente Luis Abinader dispuso este domingo nuevos movimientos en el servicio exterior dominicano, que incluyen cambios en los consulados de Miami, Los Ángeles y Mayagüez, Puerto Rico. Las designaciones forman parte de una jornada de modificaciones en distintas instituciones de la Administración pública, oficializadas mediante varios decretos emitidos este 16 de agosto.

Mediante el Decreto 553-26, Abinader designó a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida.

Castillo Rodríguez era directoradel Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). En ese cargo, el mandatario nombró a Kenia Xiomara Guante Valdez, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

En tanto, el Decreto 555-26 establece la designación de Elías de Jesús Brache Rivas como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los cambios en el servicio exterior incluyen además el nombramiento de Víctor Pichardo Custodio como cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico, y de Israel Terrero Vólquez como ministro consejero en el servicio interno, disposiciones contenidas en el Decreto 552-26. Estos movimientos se producen en el marco de la reorganización del tren gubernamental, que este domingo alcanzó también áreas como aviación civil, infraestructura aeroportuaria, mercados agropecuarios y otras instituciones públicas.