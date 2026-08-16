Tras declinación de Carlos Gabriel García, consulado en Los Ángeles será asumido por Elías Brache

Fotografía de Elías de Jesús Brache Rivas publicada en la cuenta de Facebook del Consulado Dominicano en Chicago. ( MIREX )

El presidente Luis Abinader designó a Elías de Jesús Brache Rivas como nuevo cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Mediante el Decreto núm. 555-26, emitido este 16 de agosto, Abinader dispuso cambios en el tren gubernamental. Se establece que Brache Rivas, quien se des empeñó como cónsul general en Chicago en 2021, llevará a cabo su rol diplomático y consular del país en esa importante ciudad estadounidense.

Este es el segundo decreto para el consulado de Los Ángeles tras la sustitución del cineasta Alfonso Rodríguez, quien se mantuvo en el cargo desde 2020 al 2026.

El 19 de junio de 2026, el mandatario dispuso cambios en el servicio exterior mediante el Decreto 418-26, con el que designó a Carlos Gabriel García Candelario como nuevo cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, en sustitución de Rodríguez.

Sin embargo, García Candelario no aceptó estar al frente del consulado dominicano en esa ciudad estadounidense.

Hoy es oficialmente, nuestro ultimo dia como consul general dominicano en Chicago

Aqui, poquito de lo que hicimos.

Gracias del alma.

Llegue, vi, venci.@luisabinader @raquelarbaje@SanzLovatonhttps://t.co/X94p2hPGRO — Elias Brache (@EJBRACHE) January 15, 2026

Gabriel García declinó asumir el consulado

En julio, el dirigente político Carlos Gabriel García Candelario anunció que declinaba aceptar este cargo debido a razones políticas y estrictamente personales, ya que no contaría con la participación de otros dirigentes que habían apoyado su proyecto político.

"Esta posición no permitía al proyecto político que nosotros hemos encabezado durante muchos años, los espacios de poder necesarios para darle oportunidad a las personas que han creído en nosotros y que han dedicado toda su vida política al servicio del proyecto que nosotros hemos liderado y que conoce la mayoría del pueblo dominicano en las provincias del país y en el Distrito Nacional", expresó García Candelario.

En ese sentido, Alfonso Rodríguez también declinó su nombramiento como embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

En una carta dirigida al presidente de la República, el director de la película "Feo de día, lindo de noche", dijo que rechazó el cargo para regresar por completo al mundo del cine y la televisión, entre esos el programa de televisión "Bemberé".

De modo que, Elías Brache, asume esta posición dos meses después de la salida de Alfonso Rodríguez.

Este domingo también fueron designados representantes en la Dirección de Desarrollo Provincial, la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), la presidencia del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el servicio exterior.

La disposición designa a José Dolores Andújar Ramírez como nuevo director de la Dirección de Desarrollo Provincial, al tiempo que deja sin efecto la disposición anterior correspondiente a esa posición.