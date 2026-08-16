Expectativas por cambios en el Gobierno marcan inicio del tercer año del segundo mandato de Abinader

Discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del 2024. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Este 16 de agosto, el presidente Luis Abinader inicia el tercer año de su segundo y último mandato como jefe de Estado, en medio de expectativas sobre posibles cambios y ratificaciones en el tren gubernamental, algunos establecidos por ley y otros sujetos a la decisión del mandatario.

Entre las decisiones que Abinader deberá asumir está la designación de los nuevos altos mandos del Estado Mayor.

Este domingo, cuando se conmemoran 163 años del Día de la Restauración, se conocerá si el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Fuerza Armada, serán destituidos o ratificados.

De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Ley 139-13, los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea pueden permanecer un máximo de dos años en sus cargos, mientras que el ministro de Defensa continúa en funciones por decisión del presidente.

Expectativas en otras dependencias

Las expectativas de cambios no se limitan a las Fuerzas Armadas. Además de estas renovaciones, es posible que Abinader "remenee la mata" en otras instancias del Gobierno.

Previo al Día de la Restauración, en las conversaciones en redes sociales también han surgido nombres de funcionarios que podrían ser objeto de movimientos, entre ellos la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini; el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

En el caso de Morrison, el pasado miércoles 5 de agosto presentó las memorias de su gestión al frente del Intrant, correspondiente al período agosto 2024-agosto 2026.

Durante la rendición de cuentas, el funcionario destacó como parte de los avances la implementación de estándares internacionales ISO vinculados a la gestión de calidad, el fortalecimiento institucional y la certificación antisoborno. Según explicó, estas iniciativas han contribuido a mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos internos.

A esta lista se suma el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien también figura entre los nombres que han salido a relucir ante las expectativas de posibles cambios.

Cruz Cruz fue designado en el cargo por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 111-26, del 17 de febrero de este año.

Cambios que deben producirse

Algunos cambios se producirán por necesidad, como es el caso de la Superintendencia de Bancos, luego de que Alejandro Fernández Whipple hiciera pública su decisión de no prolongar su período como titular.

Fernández Whipple estuvo al frente de la institución desde agosto de 2020 y, durante su discurso de despedida, aseguró que solo había anticipado un período, el cual se convirtió en seis años, representando "la tercera gestión más larga" de esa entidad.

Asimismo, agradeció la confianza que le confirió el presidente Abinader durante su administración.

Hasta el momento, no se conocen con certeza cuáles son los planes de renovación gubernamental que descansan en el despacho presidencial y que están pendientes de darse a conocer a partir de este domingo.

Lo que sí es un hecho es que las expectativas ante los inminentes movimientos mantienen la atención sobre las redes sociales oficiales del mandatario y de la Presidencia de la República, especialmente en el canal de WhatsApp del presidente Abinader, que se ha convertido en una de las vías para comunicar los cambios institucionales.