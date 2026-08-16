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Celso Marranzini
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Decreto: Joel Santos sustituye a Celso Marranzini al frente del CUED

El presidente Luis Abinader también lo designó coordinador del Gabinete de Energía

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    Decreto: Joel Santos sustituye a Celso Marranzini al frente del CUED
    Joel Santos Echavarría era ministro de Energía y Minas. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)

    El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Joel Adrián Santos Echavarría como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía, mediante el Decreto 556-26, emitido este 16 de agosto.

    El cargo era ocupado por Celso Marranzini desde el 29 de diciembre de 2023. Hasta el momento no se ha informado si ocupará otro cargo en el Gobierno.

    Con este decreto, Joel Santos asume la responsabilidad de dirigir el órgano encargado de coordinar las empresas distribuidoras de electricidad y de articular las políticas estratégicas del sector energético desde el Gabinete de Energía. Estas funciones están orientadas a fortalecer la coordinación institucional y la ejecución de las iniciativas del Gobierno en esta área.

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    Asimismo, el Decreto 556-26 deroga el nombramiento de Marranzini en el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) contenida en el Decreto 667-23, del 29 de diciembre de 2023.

    También deroga el artículo 2 del Decreto 444-24, del 15 de agosto de 2024 en el que fue nombrado Santos como ministro de Energía y Minas.

    La disposición ordena remitir el decreto a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

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