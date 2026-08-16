José Andújar, exalcalde de SDO, es el nuevo director de Desarrollo Provincial

José Andújar, exalcalde de Santo Domingo Oeste. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

El exalcalde de Santo Domingo Oeste, José Ándújar Ramírez, fue nombrado este domingo titular de la Dirección de Desarrollo Provincial mediante el Decreto 555-26.

Andújar Ramírez fue alcalde del municipio Santo Domingo Oeste durante el período 2020-2024, tras ser derrotado por el actual alcalde Francisco Peña en las primarias del 2023 del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Andújar Ramírez, es ingeniero civil, mención Estructuras, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1986.

De acuerdo con el perfil divulgado tras su designación, ha desempeñado funciones técnicas y directivas en instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Su experiencia también incluye la participación en proyectos de infraestructura desarrollados en distintas provincias del país, relacionados con la construcción de viviendas, carreteras, acueductos, avenidas y otras obras públicas.

José Andújar Ramírez posee, además, un diplomado en Administración de la Construcción y formación técnica en análisis de costos y diseño sísmico.

Mediante el Decreto 555-26, estoy designando a José Dolores Andújar Ramírez como director de la Dirección de Desarrollo Provincial. pic.twitter.com/wxskLNgGXQ — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026