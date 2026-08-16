Julia Luz Muñiz Suberví, nueva presidenta del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria

Julia Luz Muñiz Suberví, nueva presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader designó, mediante el Decreto 554-26, a Julia Luz Marina Muñiz Suberví como presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), como parte de los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo en distintas instituciones de la administración pública.

La funcionaria es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y realizó estudios de postgrado en España, con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos de la consultoría legal, educación, gestión institucional y asuntos públicos.

Es fundadora de Muñiz Suberví Consultores Legales y de Candiotti Group, desde donde ha desarrollado proyectos relacionados con derecho, educación, políticas públicas, relaciones internacionales y fortalecimiento organizacional.

Experiencia en el sector público

Su experiencia también incluye funciones en instituciones públicas como Aduanas, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y la Superintendencia de Electricidad.

En el sector educativo, se desempeñó como exvicerrectora académica y exdirectora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep), además de desarrollar labores como docente universitaria. También cuenta con experiencia en comunicación social y como columnista.

Según la información compartida por la Presidencia de la República, ha participado en la elaboración de manuales y propuestas legales relacionados con educación y cumplimiento normativo, combinando su experiencia jurídica con la gestión institucional y la asesoría a entidades públicas y privadas.

Mediante el Decreto 554-26, estoy designando a Julia Luz Marina Muñiz Subervi como presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana. pic.twitter.com/Ucg3ZSc9xO — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026