Decreto: Julio Peña Guzmán es nombrado presidente de la Junta de Aviación Civil

Julio de Jesús Peña Guzmán es el nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil. ( FOTO TOMADA DE LAS REDES DE JULIO DE JESÚS PEÑA. )

El presidente Luis Abinader designó a Julio de Jesús Peña Guzmán como nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), mediante el Decreto 552-26.

Peña Guzmán cuenta con experiencia en el ámbito de la aviación civil y la representación internacional de la República Dominicana. En septiembre de 2021, mediante el Decreto 560-21, fue designado embajador representante permanente del país ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en sustitución de Carlos Antonio Veras.

Con esa designación, Peña Guzmán quedó al frente de la representación dominicana ante el organismo internacional especializado en aviación civil, con sede en Montreal, Canadá.

Nueva dirección en la JAC

El nuevo presidente de la JAC sustituye en el cargo a Héctor Elie Porcella Dumas, quien ocupaba hasta ahora la dirección del organismo encargado de establecer la política superior de la aviación civil en República Dominicana y de regular aspectos relacionados con el transporte aéreo.

En el mismo decreto, Porcella Dumas fue designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la Junta de Aviación Civil.

La designación forma parte de los cambios realizados este domingo por el Poder Ejecutivo en distintas instituciones de la administración pública.